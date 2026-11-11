OTAN asegura que Estados Unidos, Europa y Ucrania están “completamente alineados y unidos”

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, señaló este miércoles en Oslo que las negociaciones de paz celebradas estos días en Abu Dabi muestran que Estados Unidos, Europa y Ucrania mantienen la misma posición.

“Estuve en contacto con el equipo de la OTAN presente en Abu Dabi los últimos dos días y lo que me queda de esas llamadas es que Estados Unidos, Europa y Ucrania están completamente alineados y unidos”, afirmó en declaraciones recogidas por la agencia noruega NTB.

Después de participar en un foro sobre defensa celebrado en Oslo, Rutte agregó que ahora habrá que ver si “Rusia está dispuesta a participar en el juego”.

El secretario general de la OTAN intervino en el Atlantic Future Forum, organizado a bordo del portaaviones británico Príncipe de Gales y en el que han participado el ministro de Defensa británico, Wes Streeting, y el titular noruego de Relaciones Exteriores, Espen Barth Eide, entre otros.

Rusia y Ucrania reanudaron un día antes las negociaciones de paz, con mediación de Estados Unidos y después de casi nueve meses.

Rusia y Ucrania acuerdan un intercambio masivo de prisioneros

Las negociaciones entre Rusia y Ucrania, celebradas en Abu Dabi bajo mediación de Estados Unidos, concluyeron el miércoles 11 de noviembre de 2026 con un acuerdo para realizar un intercambio de prisioneros a gran escala y continuar las conversaciones de paz.

Según fuentes rusas, el intercambio podría incluir a más de 2.000 prisioneros. Se llevaría a cabo en las próximas dos o tres semanas.

Encuentros bilaterales con EE. UU.

Ambas delegaciones valoraron positivamente algunos avances. El negociador ucraniano David Arakhamia incluso expresó su confianza en que pueda alcanzarse una solución antes de que termine el año.

Tras las reuniones, los enviados estadounidenses Jared Kushner y Steve Witkoff tienen previsto reunirse con Vladimir Putin en Moscú y posteriormente con Volodimir Zelenski en Dublín para seguir explorando posibles acuerdos.

Las diferencias sobre el futuro de los territorios ocupados y las garantías de seguridad siguen dificultando las negociaciones. También continúa el desacuerdo sobre si los países europeos deben participar en el proceso de paz.