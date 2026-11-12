Putin rechaza congelar la guerra en Ucrania y exige definir las fronteras para alcanzar la paz

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, rechazó la posibilidad de congelar el conflicto en Ucrania y aseguró que cualquier acuerdo de paz debía establecer fronteras definitivas entre ambos países. Durante una reunión en el Kremlin con enviados del mandatario estadounidense, Donald Trump, expresó su disposición a incorporar representantes europeos en las negociaciones, aunque rechazó el despliegue de tropas occidentales en territorio ucraniano.

“Para nosotros hay una sola línea de separación. La frontera estatal. Entonces, será comprensible y estará claro: aquí nosotros y allí, vosotros”, declaró Putin al recibir a Steve Witkoff y Jared Kushner, quienes acudieron a Moscú después de participar en conversaciones entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos en Abu Dabi.

Según la agencia EFE, el encuentro se prolongó durante dos horas y media y permitió a los emisarios estadounidenses informar sobre los avances de las negociaciones. Posteriormente, ambos tenían previsto viajar a Dublín para reunirse con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

Putin sostuvo que su objetivo no era establecer una tregua temporal, sino alcanzar lo que denominó una “paz eterna”, basada en acuerdos territoriales que impidieran nuevas disputas.

“Tan pronto como entramos en la discusión sobre las zonas grises, cada uno las entiende de forma diferente, enseguida surgen las disputas y queda de manifiesto la inestabilidad de cualquier acuerdo”, explicó.

Sin embargo, no aclaró si sus exigencias implicaban que Ucrania debía retirarse de las zonas que todavía controla en Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia, cuatro regiones que Rusia declaró anexadas en 2022, una decisión rechazada por Ucrania y buena parte de la comunidad internacional.

Zelenski había reiterado que Kiev no aceptaría retirar sus fuerzas del Donbás como condición para alcanzar un acuerdo. Según estimaciones ucranianas, sus tropas todavía controlaban aproximadamente el 20% del territorio en disputa, mientras Moscú redujo esa cifra al 10%.

Putin acepta negociar con Europa, pero rechaza tropas occidentales

Putin también abordó la posible incorporación de representantes europeos a las conversaciones de paz. Afirmó que Moscú nunca rechazó el diálogo con Europa y responsabilizó a los gobiernos occidentales de haber suspendido los contactos diplomáticos.

“Nos gustaría mucho que ustedes, la Administración estadounidense en su conjunto, hablen con sus socios europeos para que decidan, de una vez por todas, qué es lo que quieren: ¿Paz o guerra en Ucrania?”, declaró.

El presidente ruso aseguró que estaba dispuesto a negociar con Europa, pero reiteró su oposición al despliegue de tropas occidentales en Ucrania después de un eventual acuerdo, al considerarlo una amenaza para la seguridad rusa.

“¿Y qué escuchamos de ellos? Que después de firmar la paz, desplegarán enseguida tropas en territorio de Ucrania. ¿Qué significa eso? Ya lo dijimos, que será un objetivo legítimo, es decir, la guerra se reanudará”, advirtió.

De acuerdo con Sky News, Kushner defendió la conveniencia de ampliar las negociaciones a un formato multilateral, mientras Witkoff aseguró que la siguiente ronda incluiría representantes europeos.

El asesor del Kremlin, Yuri Ushakov, explicó que Rusia buscaría discutir una nueva estructura de seguridad europea, basada en el principio de seguridad indivisible.

“Está claro que el actual sistema de seguridad europeo no funciona”, sostuvo Ushakov.

La propuesta retomó algunas exigencias planteadas por Rusia en diciembre de 2021, antes de la invasión a gran escala de Ucrania, entre ellas limitar una futura ampliación de la OTAN hacia países del antiguo espacio soviético.

Rusia propone una nueva operación humanitaria

Putin también propuso realizar una misión humanitaria en Kostiantínivka, localidad de Donetsk que Rusia aseguró haber ocupado en julio, aunque Ucrania rechazó esa afirmación.

“Tuvimos una muy buena experiencia con la cooperación humanitaria en Oleshki”, afirmó el mandatario ruso, en referencia a una evacuación realizada anteriormente en Jersón.

Según Putin, las fuerzas rusas necesitarían cinco días para retirar minas de los accesos a Kostiantínivka, donde estimó que todavía permanecían entre 400 y 500 civiles. Sin embargo, el control de la localidad continuó en disputa.

Las declaraciones se produjeron mientras Washington intentaba reactivar las conversaciones de paz. Witkoff afirmó que las reuniones en Abu Dabi permitieron recuperar el diálogo y anticipó una nueva ronda con participación europea.

Pese a esos contactos, la definición de las fronteras, las garantías de seguridad para Ucrania y la presencia de fuerzas occidentales continuaron como los principales obstáculos para un acuerdo. Moscú mantuvo su postura de no aceptar una simple suspensión de los combates sin resolver previamente sus exigencias territoriales.

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