Al igual que un amplio sector de estadounidenses, Hunter Biden, hijo del expresidente Joe Biden, se quedó perplejo al escuchar al mandatario Donald Trump llamar amigo a Vladimir Putin, máximo responsable del Kremlin.

Aprovechando su asistencia al Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), el magnate neoyorquino se reunió en privado con su homólogo ruso probablemente para definir el cauce a seguir en el conflicto bélico detonado en Ucrania desde el 24 de febrero de 2022.

Sin embargo, previo a que ingresara a una habitación donde se encontraba Putin, a Trump se le escucha llamarlo amigo.

“¿Quién es él? Es mi amigo”, menciona el conservador de 80 años frente a la prensa internacional.

Previamente, el presidente estadounidense ya había sido captado dándole un afectivo abrazo a Xi Jinping, mandatario de China, esto pese a la guerra de declaraciones sostenida meses atrás por ambos políticos a raíz de la imposición de aranceles iniciada por el gobierno de Washington y respondida, aunque en menor medida, por las autoridades de Beijing.

The Great Betrayal.



Of the allies who trusted us. Of the soldiers who served. Of every American who believed the office was larger than the man.



He stands for nothing but himself.



History will hold both of these men accountable for their crimes. pic.twitter.com/gt29RbRsQy — Hunter Biden (@HunterBiden) November 19, 2026

El punto es que, entre los tres personajes en cuestión, se encargaron de emitir una “declaración de paz” basada en cuatro puntos: reducción de riesgos nucleares, suministro global de energía, reforma a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y mantener abiertos los canales de comunicación directa.

Al enterarse de lo que había ocurrido con Trump en el Foro de APEC, el demócrata Hunter Biden compartió un mensaje en la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter, donde le reprocha al eterno rival político de su progenitor haber defraudado a millones de estadounidenses que anhelan ver a su país alejado de guerras y de dictadores crueles, como son Xi Jinping y Vladimir Putin.

“La gran traición. A los aliados que confiaron en nosotros. A los soldados que sirvieron. A todos los estadounidenses que creyeron que el cargo era más importante que el hombre”, escribió.

Asimismo, el abogado originario de Delaware anticipó que, tanto Trump como su homólogo de China, terminarán recibiendo un castigo por el abuso de poder en que incurren de manera constante.

“Él [Trump] no representa nada más que a sí mismo. La historia hará que ambos hombres rindan cuentas por sus crímenes”, subrayó.

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