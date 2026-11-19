Hillary Clinton, exprimera dama de la nación, asegura que Xi Jinping, mandatario de China; y Vladimir Putin, presidente de Rusia, juegan con su homólogo Donald Trump.

Durante su participación en el podcast “High Stakes”, la demócrata quien también llegó a fungir como secretaria de Estado, criticó al magnate neoyorquino por únicamente enfocar sus relaciones diplomáticas en dos líderes globales al participar en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), pues considera que ambos personajes se dedican a jugar con el republicano de 80 años.

“Por lo que puedo ver, a Trump sólo le importa parecer que pertenece al mismo grupo que Xi Jinping y Vladimir Putin, con quienes se va a reunir. Estos dos hombres lo tocan como si fuera una guitarra de niño. Es patético”, indicó.

Instead of confronting Russia’s strategy to create a humanitarian crisis in Ukraine this winter, the Trump administration seems to be aiding and abetting it.



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El político conservador a quien le restan poco más de dos años al frente de la Casa Blanca ha generado controversia, pues durante su viaje a China fue captado por los medios informativos brindándole un afectivo abrazo al presidente de China y llamó amigo al mandatario de Rusia.

“¿Quién es él? Es mi amigo”, se le escucha mencionar a Trump frente a la prensa internacional al momento de ingresar a una habitación donde se encontraba el máximo responsable del Kremlin.

Durante la cumbre APEC, los tres mandatarios en cuestión emitieron una “declaración de paz” basadas en cuatro puntos: reducción de riesgos nucleares, suministro global de energía, reforma a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y mantener abiertos los canales de comunicación directa.

Los detractores de Trump coinciden en señalar que, después del descalabro del Partido Republicano en las elecciones intermedias donde perdieron el control de la Cámara de Representantes, así como del Senado, y con una costosa guerra en desarrollo en contra de Irán, lo más conveniente para la administración del mandatario conservador es evitarse más conflictos internacionales que puedan afectar todavía más el respaldo de los estadounidenses hacia su desempeño al frente del gobierno.

Con respecto al señalamiento de Hillary Clinton, la demócrata no ha parado de criticar todo lo que huela Donald Trump desde su derrota en las elecciones presidenciales de 2016.

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