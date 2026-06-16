Hillary Clinton definió al intento de Joe Biden de reelegirse como “un terrible error para el país”

Hillary Clinton, exprimera dama de la nación, se sumó a las voces de otras figuras relevantes del Partido Demócrata que consideran desafortunada la posición asumida por Joe Biden al tratar de reelegirse en lugar de haberle cedido la alternativa, en tiempo y forma, a otro aspirante mejor posicionado frente al electorado.

Luego de varias semanas de creciente presión ejercida por los líderes demócrata preocupados por su estado de salud exhibido en su debate frente a Donald Trump, el 21 de julio de 2024, Biden puso fin a su campaña y días después, cuando se esperaba un consenso para definir a un candidato para reemplazarlo, el expresidente se anticipó nombrando a Kamala Harris, decisión que a la postre significó una de las peores derrotas en las urnas.

Durante una entrevista concedida a la revista The New Yorker, Hillary Clinton le reprochó a Biden dejarse seducir con la idea de gobernar durante otros cuatros años, pues el mensaje enviado a los ciudadanos fue contraproducente para los intereses de su partido.

“Cometió un error terrible. Cometió un error terrible para sí mismo, para su legado y para el país. Había dicho que no se presentaría de nuevo, y ya saben, las narrativas contrafactuales siempre son un poco complicadas, pero creo que, si se hubiera mantenido fiel a ese plan y hubiera dicho, digamos, a finales del verano del 2023 que no se iba a presentar, que iba a pasarle el testigo a la siguiente generación, habríamos tenido una verdadera contienda.

Hillary Clinton fue derrotada por Donald Trump en la carrera por la presidencia, en 2016. (Crédito: Andrés Kudacki / AP).

Lamentablemente, creo que quienquiera que hubiera salido victorioso de esa contienda, ya fuera el vicepresidente, un gobernador, un senador o cualquier otro, habría derrotado a Donald Trump. Por lo tanto, creo que fue un terrible error de cálculo por parte del presidente Biden”, externó.

La exsecretaria de Estado se mantuvo en silencio durante casi dos años quizá en espera de que el propio Biden reconociera públicamente su error, pero eso tampoco sucedió.

“Mis encuestas indicaban que siempre estuvimos a punto de vencer a este tipo. Estaba seguro de que vencería a Trump, que es un perdedor. Nunca creí del todo en las afirmaciones de que, de alguna manera, había una renuencia abrumadora a que me presentara de nuevo. No sentí eso. Estoy en paz con mi decisión”, declaró en su momento Biden en una participación en el programa de televisión “The View”.

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