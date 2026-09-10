Hillary Clinton afirma odiar a los gobiernos y políticas de Donald Trump y Benjamin Netanyahu

Aprovechando que el presidente Donald Trump y Benjamin Netanyahu, primer ministro israelí, atraviesan por un momento tambaleante luego de haber detonado un par de conflictos bélicos sin resolverse favorablemente para su causa, Hillary Clinton, ex primera dama de la nación reconoció odiar a las políticas expansionistas impulsadas por ambos.

Con respecto al magnate neoyorquino, lleva siete meses bombardeando a Irán y aunque ya utilizó la mayor parte del arsenal de misiles estadounidenses, todo apunta a que está bastante lejos de cerrar un posible acuerdo con el gobierno de Teherán primeramente encaminado a poner fin a la guerra, después a garantizar la apertura permanente del estrecho de Ormuz a la navegación de embarcaciones petroleras y, lo más complejo de todo, a firmar un compromiso de renunciar al proyecto de enriquecer uranio hasta producir una bomba nuclear.

Sin ninguno de esos tres puntos concretados, el republicano de 80 años experimenta su peor índice de respaldo hacia el trabajo llevado al frente del gobierno, pues no rebasa el 33% de aceptación.

En cuanto al responsable de ordenar la devastación en la Franja de Gaza provocando la muerte de más de 73,000 palestinos desde octubre de 2023, su futuro resulta incierto, pues el 27 de octubre habrá elecciones y serán los israelís quienes decidirán si se mantiene o no a Netanyahu como primer ministro de la nación judía, esto pese a que en algunos países lo consideran un “genocida”.

La relación que mantienen desde hace años Donald Trump y Benjamin Netanyahu parece estar resquebrajándose. (Crédito: Chip Somodevilla vía AP)

Ante dicha situación, durante una entrevista concedida al canal de televisión, Hillary Clinton arremetió en contra de quienes dicen ser aliados tanto en la destrucción de Gaza como en la guerra en contra de la República Islámica.

“Lo he dicho repetidamente: amo a Israel y odio al gobierno de Netanyahu y sus políticas. Amo a Estados Unidos y odio al gobierno de Trump y sus políticas. Creo que lo que está sucediendo es malo, en primer lugar, para Israel, y creo que es realmente malo para Estados Unidos”, expresó.

Acto seguido, dejó en claro que Netanyahu ha demostrado ser incapaz para velar por la seguridad de la nación judía.

“Fue un fracaso a la hora de proteger al pueblo de Israel. Ya le habían advertido de lo que iba a pasar. Así que, si los israelíes quieren volver a votar por eso, creo que Estados Unidos tiene que adoptar una postura muy firme”, indicó.

Al abordar el tema de Trump, la demócrata de 78 años concretamente lo acusó de seguir gobernando para los millonarios y no representando a los intereses de la mayoría de los estadounidenses.

“Casi cada palabra que sale de la boca de Trump es socialista o comunista. Es el que tiene socialismo para los ricos y socialismo, ya sabes, para los intereses de las familias”, puntualizó.

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