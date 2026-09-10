Irán desafía a EE.UU. al retomar su producción de misiles balísticos, revela informe

Irán puso en tela de juicio la versión difundida por el gobierno estadounidense señalando que las capacidades militares de su adversario habían sido prácticamente destruidas después de siete meses de bombardeos.

Un informe publicado por el periódico The Wall Street Journal, señala que presuntamente la República Islámica retomó desde hace semanas su producción de misiles balísticos, lo cual es implica un desafió directo hacia Washington.

Al parecer, el ensamblaje de nuevos misiles iranís se está llevando a cabo en varias instalaciones subterráneas a partir de componentes existentes y en cantidades inferiores a las producidas previo al conflicto bélico que libra desde el 28 de febrero.

El reporte supuestamente surge a partir de declaraciones obtenidas de manera confidencial tras consultar a funcionarios cercanos a la Casa Blanca y a Teherán e indica que la planta de misiles de Khojir, ubicada en el sureste de Irán, es uno de los puntos donde se están fabricando misiles balísticos con el objetivo de hacerlos detonar en países aliados con Donald Trump.

La población iraní permanece unida y hasta las mujeres están dispuestas a luchar en contra de Estados Unidos. (Crédito: Vahid Salemi / AP)

Una de las ventajas de la geografía iraní son sus montañas, pues en varias de ellas existen instalaciones militares secretas donde al parecer no se ha dejado de trabajar, pues se espera que en algún momento la guerra escale a un nivel nunca antes visto.

De manera contradictoria a los señalamientos emitidos por la Casa Blanca, los recurrentes bombardeos y hasta el intenso bloqueo económico implementado en contra de Irán pareciera haber sido previsto con años de antelación, pues las construcciones secretas citadas no se hicieron de la noche a la mañana.

El punto es que mientras las reservas de misiles estadounidenses literalmente ya fueron dilapidadas por el Comando Central de Estados Unidos (Centcom), el potencial detrás de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) resulta incierto, pues lejos de fabricar armamento voluminoso han apostado por artefactos explosivos más pequeños, menos costosos y más efectivos.

Mientras tanto, con el estrecho de Ormuz todavía cerrado a la navegación de buques petroleros, el precio del barril de crudo se ha vuelto a disparar en el mercado internacional sin que Trump pueda hacer nada para evitarlo, esto al menos por el momento.

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