Fuerzas estadounidenses atacan a varios buques petroleros iraníes en el estrecho de Ormuz

La guerra en contra de Estados Unidos en contra de Irán se agudiza luego de que cinco buques petroleros de la República Islámica fueron atacados por el Comando Central de Estados Unidos (Centcom).

La cadena de noticias CNN cita a dos fuentes ligadas a la Casa Blanca reconociendo que la operación bélica ocurrió cerca de la isla de Kharg, lugar considerado el pilar económico del gobierno de Teherán y el punto más crítico en el actual conflicto armado.

CENTCOM forces destroyed five Iranian crude oil carriers, Sept. 8, after the Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) targeted a U.S. Navy warship with ballistic missiles twice over the past two days. The U.S. warship successfully evaded the attempted Iranian attacks and? pic.twitter.com/Gi8a2tloN1 — U.S. Central Command (@CENTCOM) September 8, 2026

Durante el fin de semana, el Centcom ya había atacado a tres petroleros que eran parte de una red clandestina de buques petroleros iranís.

A través de un comunicado, las fuerzas armadas estadounidenses argumentaron que esa operación se llevó a cabo en represaría a que el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) lanzó varios con misiles balísticos a buques de guerra de la Armada.

No obstante, Irán de inmediato negó cualquier tipo de ofensiva y apuntó que desde Washington estaban tratando presentar a sus fuerzas armadas como víctimas cuando son lo opuesto.

Desde el sábado por la tarde-noche, el almirante Brad Cooper, comandante del Centcom advirtió sobre la posibilidad de “destruir la limitada y vulnerable flota petrolera de Irán”, lo cual parece haber comenzado a concretarse.

Para la República Islámica impedirle continuar comercializando petróleo con países como Rusia y China es dejarla sin su principal fuente de financiamiento para su gobierno y fuerzas militares.

Por ello, el CGRI no se quedó cruzado de brazos y a través de un comunicado transmitido por la emisora estatal IRIB, amenazó con desquitarse contra buques petroleros ubicados cerca de los puertos de Kuwait y Bahréin.

“Advertimos a todas las tripulaciones a bordo de buques petroleros en las proximidades de los puertos de Kuwait y Bahréin —que dan cobijo a estos terroristas (estadounidenses) y son cómplices en sus acciones hostiles— que abandonen inmediatamente sus embarcaciones, tanto si están fondeadas como atracadas en los puertos, ya que serán objetivo de los ataques”, indica parte de la misiva.

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