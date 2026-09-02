Irán apunta contra bases EE.UU. en represalia por bombardeos

Irán atacó este miércoles varias bases militares de Estados Unidos en el Golfo después de que Washington lanzara por segunda vez en pocos días bombardeos en su contra.

El martes, “las fuerzas estadounidenses atacaron objetivos de la Guardia Revolucionaria de Irán”, en particular instalaciones de defensa aérea, sistemas de radar e instalaciones marítimas, escribió en la red social X el Comando para Oriente Medio (Centcom), al anunciar el fin de la ofensiva.

De inmediato, Irán afirmó haber lanzado una “operación decisiva de represalia” con misiles y drones, dirigida contra “las bases y los intereses estadounidenses en la región”, informó la agencia de noticias estatal Tasnim.

Los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de la república islámica, reivindicaron posteriormente ofensivas contra instalaciones militares de Estados Unidos en Jordania, Irak y Baréin.

Si Teherán “responde a este ataque perfectamente justificado, será golpeado nuevamente, mucho más duro y con mayor intensidad”, había amenazado el presidente estadounidense, Donald Trump, en su plataforma social.

El ejército jordano reportó que destruyó diez misiles lanzados desde Irán, y agregó que otros tres cayeron lejos de zonas habitadas, sin causar heridos.

Kuwait también afirmó haber sido blanco de misiles y drones, mientras que las sirenas de alerta aérea sonaron temprano el miércoles en Baréin, constataron corresponsales de la AFP.

El portavoz del Comando Militar Central de Irán, Ebrahim Zolfaghari, prometió “respuestas más amplias y destructivas” en caso de que continúen los ataques estadounidenses o de sus aliados.

Según la Media Luna Roja iraní, cuatro personas, entre ellas un niño, murieron durante una boda a causa del ataque estadounidense en el sur del país el martes, y unas cincuenta resultaron heridas.

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