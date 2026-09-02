Donald Trump cuestiona si resultaría viable cambiar el nombre del estrecho de Ormuz y ponerle el suyo

El presidente Donald Trump puso sobre la mesa la posibilidad de reemplazar el nombre del estrecho de Ormuz y ponerle el suyo, pues afirma que muy pronto pasará a ser parte del territorio estadounidense.

Después de más de medio año de que Estados Unidos le declaró la guerra Irán, el destino de la ruta marítima por donde solía transportarse cerca del del 25% del comercio marítimo global de crudo continúa siendo una interrogante por resolver.

En respuesta a los bombardeos del ejército estadounidense en su territorio, el gobierno de Teherán optó, no sólo por cerrar el paso a la navegación en la franja marítima compartida con Omán, sino por llenarla de minas explosivas, lo cual implica un alto riesgo de estallar para los buques petroleros que se aventuren a cruzarlo sin un permiso o sin pagar un peaje.

Aunque en un principio todo apunta a que no se le dio la importancia debida a esta medida estratégica, con el paso de las semanas se produjo una crisis energética con repercusiones a nivel global, pues al mermar las adquisiciones de petróleo, el precio de los combustibles comenzó a incrementarse encareciendo al resto de la cadena de producción con afectaciones para los bolsillos de todas las personas.

Hasta antes de la guerra con Estados Unidos, a través del estrecho de Ormuz solía transportarse hasta 25% del comercio marítimo global de crudo. (Crédito: EFE/ Vesselfinder.com)

Ante la presión ejercida por la comunidad internacional para llegar a un acuerdo con la República Islámica mediante el cual se garantice el libre tránsito de embarcaciones por el estrecho citado, Trump primero apostó por ordenar un incrementó de bombardeos estadounidenses en puntos estratégicos sin lograr flexibilizar a su enemigo, al cual posteriormente le impuso un bloqueo financiero que tampoco ha dado resultados inmediatos.

En la actualidad, el precio de barril de crudo rebasa los $95 dólares en promedio y aunque recientemente Scott Bessent, secretario del Tesoro, anunció un plan a mediano y largo plazo encaminado a dejar de utilizar la franja marítima iraní reemplazándola por oleoductos construidos por Arabia Saudí, los Emiratos Árabes Unidos, Irak y Turquía, los cuales al pasar por su territorio le darían salida al crudo extraído por las petromonarquías, dicho proyecto prácticamente está en pañales.

Con el objetivo de calmar a los mercados financieros, a través de un mensaje publicado en la plataforma Truth Social, Donald Trump emitió un mensaje donde afirma que, hasta cierto punto, el estrecho de Ormuz permanece bajo control de Estados y por ende contempla cambiarle de nombre.

“Ahora que está bajo el control de Estados Unidos, ¿deberíamos cambiar el nombre del estrecho de Ormuz a ESTRECHO DE TRUMP? ¡Al igual que Estados Unidos, sería más candente que nunca! Muy pronto declararé el estrecho de Ormuz territorio de los Estados Unidos”, aseguró.

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