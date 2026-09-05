EE.UU. ataca a tres buques petroleros iraníes e incrementa la tensión en el Golfo Pérsico

Bajo el argumento de que buques de guerra de la Armada fueron atacados previamente por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) con misiles balísticos, el ejército estadounidense destruyó tres petroleros iraníes que transitaban por el Golfo Pérsico y el Golfo de Omán.

Aunque el viernes por la tarde, el presidente Donald Trump definió la situación actual del conflicto bélico entablado desde hace medio año con Irán como un “asunto sin importancia, este nuevo incidente incrementa la tensión en Medio Oriente con el riesgo de que la guerra escale a niveles nunca antes vistos.

Las negociaciones para alcanzar un acuerdo de desarme de Irán y su compromiso para frenar su plan de continuar adelante con un programa de enriquecimiento de uranio para fabricar armas nucleares, han fracasado.

Mediante un comunicado emitido por el Comando Central de Estados Unidos (Centcom) se informó que, pese a ser atacados, un portaaviones y un destructor lanzamisiles estadounidenses “lograron esquivar con éxito múltiples ataques iraníes” y ningún miembro del personal estadounidense resultó herido mientras patrullaban las aguas de la región.

“Let the message to the IRGC be clear: If you shoot at two of our ships, we will impose an even higher economic cost ?taking out three of yours. We will not hesitate to defend American forces, and if necessary, destroy Iran’s limited and exposed oil fleet.” ? Adm. Brad Cooper,? pic.twitter.com/UGGcSGsUtd — U.S. Central Command (@CENTCOM) September 5, 2026

En respuesta, el Centcom arremetió en contra de tres petroleros que eran parte de una red clandestina de buques petroleros iranís carentes de medios para poder defenderlos.

“Que el mensaje al CGRI quede claro: si disparan en contra dos de nuestros buques, les impondremos un costo económico aún mayor, hundiendo tres buques. No dudaremos en defender a las fuerzas estadounidenses y, si es necesario, destruiremos la limitada y vulnerable flota petrolera de Irán”, indicó en la misiva el almirante Brad Cooper, comandante del Centcom.

Trascendió que dos petroleros iraníes quedaron “inmovilizados permanentemente” y un tercero, el cual presuntamente no transportaba carga, fue destruido.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán calificó los ataques como un crimen de guerra y advirtió que las consecuencias de la continua agresión estadounidense, incluida la “guerra económica”, recaerían sobre Washington y sus aliados.

Cabe señalar que, pese a los esfuerzos del ejército estadounidense de guiar a buques transportadores de crudo por el estrecho de Ormuz, la actividad en dicha franja marítima continúa siendo baja y debido a ello el precio del barril de petróleo se mantiene en niveles elevados.

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