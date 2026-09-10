Hillary Clinton advierte desgaste de Trump y sorprende con paradójica frase sobre un cerdo

La exsecretaria de Estado Hillary Clinton volvió a colocar a Donald Trump en el centro de sus críticas y aseguró que una parte importante del electorado estadounidense estaría perdiendo la confianza en el presidente, especialmente ante problemas como el costo de vida y la guerra con Irán.

Durante su participación en “Morning Joe”, de MS NOW, Clinton habló sobre el momento político que atraviesa Estados Unidos y cuestionó el discurso que Trump utilizó durante la convención republicana celebrada en Dallas.

La demócrata consideró que el mensaje del mandatario no necesariamente coincide con las preocupaciones de quienes acudieron a las urnas para darle una nueva oportunidad.

“Creo que el pueblo estadounidense —incluso quienes querían darle una oportunidad a Trump, incluso quienes votaron por él— no votaron por lo que está sucediendo ahora”, afirmó Clinton durante la conversación.

Sus declaraciones llegan en un momento complicado para el presidente. Trump utilizó la reunión republicana para defender su gestión y pedir a sus seguidores que voten en las elecciones intermedias como si él estuviera directamente en la boleta. También prometió un pago de $5,000 a los adultos estadounidenses si los republicanos conservan el control del Congreso, una propuesta cuyo costo podría superar $1 billón.

Clinton apunta al descontento electoral

Clinton sostuvo que el malestar no se limita a quienes tradicionalmente votan por los demócratas. A su juicio, también alcanza a votantes independientes que respaldaron a Trump o decidieron darle una oportunidad.

“Los votantes están diciendo: ‘Ya no me lo creo’”, señaló.

La exsecretaria de Estado relacionó ese desencanto con asuntos que afectan directamente a las familias estadounidenses, entre ellos la asequibilidad, la atención médica y las consecuencias económicas de la guerra en Irán.

El conflicto se ha convertido en uno de los principales problemas para la administración Trump. El aumento de los precios del petróleo y de los combustibles ha comenzado a pesar sobre el debate electoral, mientras el mandatario sostiene que la guerra terminará después de las elecciones de noviembre.

Clinton también lanzó una de las frases más llamativas de la entrevista al referirse a la estrategia de comunicación del presidente.

Una apuesta por recuperar el Congreso

“Se puede maquillar a un cerdo, pero sigue siendo un cerdo”, dijo, en referencia a su percepción de que el gobierno intenta presentar una imagen positiva pese a los problemas que, según ella, enfrentan los estadounidenses.

La demócrata fue todavía más lejos al hablar de las elecciones de mitad de mandato de 2026. Dijo sentirse cada vez más confiada en que su partido puede recuperar la Cámara de Representantes y disputar también el control del Senado.

“Tenemos una crisis de vivienda. Tenemos una crisis sanitaria”, afirmó Clinton, al tiempo que pidió a los demócratas dejar atrás los eslóganes y concentrarse en propuestas concretas.

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