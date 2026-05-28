Hillary Clinton se mofa de la posibilidad de ver la cara de Trump impresa en un billete de $250 dólares

Hillary Clinton, exprimera dama de la nación, se burló sutilmente de la posibilidad de que el rostro del presidente Donald Trump aparezca impreso en un billete de $250 dólares, el cual fue propuesto para poner en circulación como parte de los festejos de alusivos al 250 aniversario de Estados Unidos.

Durante una conferencia, Scott Bessent, secretario del Tesoro, anunció que se encuentra en espera de la aprobación a una legislación estancada en el Congreso para incluir la imagen del rostro del mandatario de la nación en un nuevo billete conmemorativo.

“En la actualidad, ninguna persona viva puede aparecer en los billetes estadounidenses. En estos momentos, hay un proyecto de ley para cambiar eso, de modo que Donald J. Trump pueda aparecer en el billete de 250 dólares. Nos hemos adelantado a los acontecimientos”, expresó.

El republicano de Carolina del Sur dio a conocer que la propuesta fue presentada por el representante Joe Wilson sin ningún tipo de imposición ejercida desde la Casa Blanca.

No obstante, el diario The Washington Post difundió que Brandon Beach, tesorero de la nación, presionó a la Oficina de Grabado e Impresión (BEP) para acelerar la creación del billete.

Desde que Donald Trump derrotó a Hillary Clinton en las elecciones presidenciales de 2020, la demócrata se convirtió en una de sus principales detractoras. (Crédito: John Locher / AP)

Al enterarse de la propuesta mediante la cual se pretende destacar a Donald Trump en un billete conmemorativo, Hillary Clinton recurrió a la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter, para reprocharle el estado en que se encuentra la economía.

“Al final del mandato de Trump, apenas alcanzará para comprar un galón de gasolina y una caja de huevos”, escribió la demócrata de 78 años acompañando su texto de un anuncio dando a conocer la propuesta del billete de $250 dólares, el cual bajo óptica refleja el incremento de la inflación en Estados Unidos.

De acuerdo con información dada a conocer por el Departamento de Comercio, el impacto en los precios del petróleo en el resto de los productos detonó un incrementó en la inflación al pasar de 3.3% en marzo a 3.8% en abril.

Frente a dicha situación, muchos ciudadanos están recurriendo a sus ahorros para sortear la situación, pues sus salarios percibidos se están quedando cortos para cubrir sus gastos diarios.

“Los estadounidenses están sufriendo una fuerte presión financiera. La inflación se encuentra en máximos de tres años y el ahorro personal se ha desplomado hasta situarse en uno de los niveles más bajos de las últimas dos décadas.

Muchos estadounidenses están gastando más de lo que ingresan. Esta situación no es sostenible, especialmente para los hogares de ingresos bajos y de clase media”, escribió en una nota Heather Long, economista en jefe de Navy Federal Credit Union.

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