Tribunal rechaza reconsiderar demanda de Trump contra Hillary Clinton por presunto complot

Un tribunal federal de apelaciones volvió a fallar en contra del presidente Donald Trump al rechazar una solicitud para reconsiderar la demanda que presentó contra Hillary Clinton, el Comité Nacional Demócrata y varios exfuncionarios federales por el supuesto complot para vincularlo con Rusia durante la campaña presidencial de 2016.

La decisión mantiene vigente tanto la desestimación del caso como las sanciones económicas impuestas previamente contra Trump y su entonces abogada, Alina Habba, quienes fueron obligados a pagar cerca de un millón de dólares por presentar lo que un juez calificó como una demanda “frívola” y promovida de mala fe.

El caso fue presentado originalmente en 2022 en un tribunal federal del sur de Florida. Trump alegaba que Clinton, el exdirector del FBI James Comey y otras figuras vinculadas al Partido Demócrata participaron en una conspiración para desacreditarlo mediante acusaciones sobre presuntos vínculos entre su campaña y Rusia.

Sin embargo, el juez federal Donald Middlebrooks desestimó rápidamente la demanda al considerar que los argumentos carecían de sustento jurídico y que no existían bases legales suficientes para proceder con el litigio.

JUST IN: 11th Cir. denies request from Trump/his attorneys, including Alina Habba, for en banc rehearing of decision upholding $1 million sanction for filing frivolous lawsuit against Hillary Clinton, Comey & others. Doc: https://t.co/sGloNI5Zqq Earlier: https://t.co/xTDjUMxuVJ — Josh Gerstein (@joshgerstein) May 12, 2026

Juez acusó uso político de los tribunales

En una resolución posterior emitida en 2023, Middlebrooks fue todavía más lejos al sancionar económicamente a Trump y Habba. El magistrado afirmó que el entonces expresidente utilizó el sistema judicial como una herramienta de represalia política.

Middlebrooks describió a Trump como “un litigante prolífico y sofisticado” que recurre constantemente a los tribunales para atacar a sus adversarios políticos. También sostuvo que el mandatario era el “arquitecto del abuso estratégico del proceso judicial”.

La multa impuesta alcanzó aproximadamente un millón de dólares y fue dirigida tanto a Trump como a la firma legal de Habba, al considerar que la demanda nunca debió haberse presentado.

Posteriormente, el caso llegó ante la Corte de Apelaciones del Undécimo Circuito, donde un panel de jueces confirmó la desestimación y respaldó las sanciones. En ese fallo, emitido en 2025, los magistrados concluyeron que varios de los argumentos legales planteados por Trump eran “efectivamente frívolos”.

Durante las audiencias, algunos jueces cuestionaron duramente la estrategia legal del equipo del presidente republicano y señalaron que la demanda intentaba construir una teoría de conspiración sin pruebas suficientes.

Alina Habba shut Sunny Hostin down when she claimed that President Trump is targeting his enemies! pic.twitter.com/qtEwj6pgf5 — John K. Amanchukwu Sr. (@REVWUTRUTH) April 30, 2026

La Corte Suprema podría ser el próximo escenario

Con la decisión anunciada este martes, el Undécimo Circuito rechazó tanto la reconsideración del panel como una revisión en pleno del caso. De acuerdo con la orden judicial, ningún juez activo del tribunal solicitó una votación para volver a escuchar la apelación.

El dato llamó la atención debido a que seis de los doce jueces activos del tribunal fueron nombrados por el propio Trump durante su primer mandato presidencial.

La negativa deja prácticamente agotadas las opciones dentro de esa instancia judicial, aunque el mandatario todavía podría intentar llevar el caso ante la Corte Suprema mediante una nueva apelación.

Hasta ahora, el equipo legal del presidente no ha confirmado públicamente si presentará un recurso ante la Corte Suprema.

El litigio formó parte de una serie de acciones legales impulsadas por Trump en los últimos años contra adversarios políticos, medios de comunicación y exfuncionarios vinculados a las investigaciones sobre la injerencia rusa en las elecciones de 2016.

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