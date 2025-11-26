Tribunal federal de apelaciones multa a Donald Trump con cerca de un millón de dólares

William Pryor Jr., juez principal del Tribunal de Apelaciones del 11º Circuito con sede en Atlanta, confirmó cerca un millón de dólares en multas dirigidas al presidente Donald Trump y a su entonces abogada Alina Habba luego de que hace tres años presentaron demandas “frívolas” en contra Hillary Clinton, exprimera dama de la nación; de James Comey, exdirector del FBI; del Comité Nacional Demócrata (DNC) y de otras 25 personas.

Bajo el argumento de que presuntamente conspiraron para afectar su campaña presidencial de 2016, al ligarla a los intereses del gobierno ruso, Trump optó por presentar una querella legal responsabilizando principalmente a Clinton, quien en ese momento era su rival directa en busca de la presidencia.

Asesorado por Alina Habba, a quien actualmente propuso para desempeñarse como fiscal federal interina del Distrito de Nueva Jersey, el neoyorquino de 79 años denunció que Hillary Clinton y algunos de sus presuntos aliados, filtraron documentos falsos o engañosos que lo proyectaron como un candidato al servicio del Kremlin.

Alina Habba paso de ser abogada personal de Donald Trump a convertirse en fiscal federal interina del Distrito de Nueva Jersey. (Crédito: Mary Altaffer / AP)

No obstante, después de un largo y engorroso proceso, Donald Middlebrooks, juez de distrito, indicó que el caso nunca debió presentarse, pues lo considero carente de sustento.

Basado en ello, determinó que el magnate neoyorquino y Alina Habba, debían cubrirles los honorarios legales a quienes en su momento acusaron.

“No nos dan motivos para revocar el fallo del tribunal de distrito que declaró que estas reclamaciones eran frívolas”, expresó el magistrado cuyo fallo también fue acompañado por las firmas de los jueces de circuito Andrew Brasher y Embry Kidd.

A pesar de la resolución en contra, el actual equipo legal del presidente contempla la posibilidad de acudir a la Corte Suprema en espera de revocarle la sanción impuesta.

