El Departamento de Justicia busca a un sujeto que pretendía agredir a la fiscal federal Alina Habba

El Departamento de Justicia busca a un sujeto que ingresó a la oficina de Alina Saad Habba, fiscal federal interina del Distrito de Nueva Jersey, con el objetivo de agredirla.

A través de un mensaje publicado en la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter, la fiscal general Pamelo Jo Bondi, aseguró que se redoblará la seguridad entorno a la exabogada del presidente Donald Trump hasta capturar al responsable de atemorizarla.

“Anoche, un individuo intentó agredir a una de nuestras fiscales federales —mi querida amiga @USAttyHabba—, causó destrozos en su oficina y luego huyó. Afortunadamente, Alina está bien. No se tolerará ningún acto de violencia ni amenaza de violencia contra ningún funcionario federal. Punto”, indicó.

La republicana de Tampa reiteró que durante la presente administración federal no será permitida ninguna manifestación de violencia y se actuará con mano firme en contra de quien intente ejercerla.

“Encontraremos a esta persona y la llevaremos ante la justicia. Este Departamento utilizará todos los recursos legales disponibles para garantizar su seguridad y que los delincuentes violentos rindan cuentas plenamente”, advirtió.

Alina Habba se encuentra en espera de ser ratificada por el Senado como fiscal federal del Distrito de Nueva Jersey. (Crédito: Pool / AP)

Habba, quien se encuentra en espera de ser confirmada por el Senado como fiscal federal, promueve el procesamiento de la demócrata LaMonica McIver, representante por el 10.º distrito congresional de Nueva Jersey, a quien señala por atacar a agentes del orden público con sus antebrazos cuando algunos miembros de su partido intentaron ingresar a un centro de detención de inmigrantes ubicado en Newark, Nueva Jersey, todo ello en mayo.

Mediante una publicación compartida en sus redes sociales, Alina Habba indicó que el episodio violento registrado en su oficina le no impedirá cumplir con su deber de velar porque la ley se respetada.

“No me dejaré intimidar por lunáticos radicales por hacer mi trabajo”, escribió.

Cabe señalar que en la cúpula del Partido Demócrata respaldan la nominación de la abogada de 41 años, pues la consideran un instrumento de la Casa Blanca para ejercer acción en contra de quienes se opongan a la política de Donald Trump, pues al fin y al cabo fue a él a quien llegó a representar frente a los tribunales.

