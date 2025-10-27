Arrestan a hombre que ofrecía $45,000 dólares por el asesinato de Pam Bondi

Un hombre de Minnesota fue arrestado después de supuestamente ofrecer $45,000 por el asesinato de la Fiscal General Pam Bondi, según documentos judiciales.

Tyler Avalos, de 29 años, publicó la amenaza en TikTok diciendo que quería a Bondi “viva o muerta” pero “preferiblemente muerta”, según una declaración jurada del agente especial del FBI Caleb Jurchisin.

La investigación sobre Avalos comenzó el 9 de octubre cuando un informante de Detroit “presentó un informe al Centro Nacional de Operaciones contra Amenazas del FBI” y marcó la cuenta de TikTok del sospechoso, según el FBI.

La publicación en TikTok incluía una foto de Bondi “con un punto rojo de mira telescópica en la frente”, según la declaración jurada.

🚨 BREAKING: A 29-year-old Minnesota man, Tyler Maxon Avalos, has been arrested after posting on TikTok an alarming “murder-for-hire” message targeting former U.S. Attorney General Pam Bondi – offering a $45,000 bounty for her death.



This incident is yet another stark example… pic.twitter.com/IeL0X09IGq — Travis Hawley (@talk2trav) October 27, 2025

“Además, el usuario sospechoso publicó un comentario debajo de la descripción que decía ‘ejem, ejem’/’¿Qué pasa si no nos atiendes?'”, añadió Jurchisin.

TikTok, Google y Comcast ayudaron al FBI a rastrear al sospechoso, según la declaración jurada, al descubrir que se había registrado en la plataforma con un teléfono Samsung Galaxy.

Avalos fue acusado de presuntamente crear “una publicación en línea que contenía una amenaza de lesiones”, según una denuncia penal.

Avalos compareció ante el tribunal el 22 de octubre y renunció a su derecho a una audiencia preliminar. Un juez lo puso en libertad bajo fianza, pero le ordenó usar un monitor GPS.

De acuerdo a datos oficiales, el sospechoso tiene antecedentes penales que incluyen condenas por un caso de acoso en julio de 2022 en el condado de Dakota y un cargo de agresión doméstica en el condado de Polk, Florida, en agosto de 2016, según la declaración jurada.

También tiene un caso de delito menor por agresión de 2019 en el condado de Dakota “que parece haberse reducido de un delito grave de agresión doméstica por estrangulamiento”, mostró el documento judicial.

El sospechoso se identifica como anarquista, según la declaración jurada, que dice que su nombre de usuario incluía un símbolo de anarquía y que un “libro de preguntas frecuentes sobre anarquistas” estaba fijado en su página.

