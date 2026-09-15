El Real Madrid dejó con las manos vacías al Elche de Martín Anselmi

El entrenador argentino Martín Anselmi, ex Cruz Azul, terminó el partido con una sensación difícil de asimilar. El Elche remontó una desventaja de dos goles frente al Real Madrid, igualó el marcador y llegó al tramo final con la posibilidad de quedarse con un punto, pero un gol de Carlos Espí en el descuento decidió el encuentro y le dio al conjunto madridista una victoria por 2-3.

El desenlace castigó al equipo ilicitano después de una segunda mitad en la que consiguió cambiar por completo el desarrollo del partido. Tras marcharse al descanso 0-2 abajo, el conjunto local encontró los espacios y las herramientas para llevar al Real Madrid contra su propia área.

Anselmi reconoció después del encuentro que su equipo debe aprender a manejar mejor este tipo de situaciones. “saber cerrar este tipo de partidos”, fue la idea que destacó el técnico argentino al analizar una derrota que llegó después de haber igualado dos goles de diferencia.

“Me sale más la palabra orgullo que otra cosa”, dijo en la rueda de prensa posterior. El entrenador también lamentó que sus jugadores no entendieran “lo que habíamos conseguido” después de una remontada que había cambiado el escenario del encuentro.

El Elche reaccionó tras un primer tiempo dominado por el Madrid

El planteamiento del Elche estuvo marcado desde el comienzo por la intención de mantener su propuesta ofensiva y asociativa. Esa apuesta, sin embargo, estuvo acompañada por errores en la salida que pudieron costarle caro durante los primeros minutos.

Mbappé y Vinícius encontraron oportunidades a partir de esas imprecisiones. El Real Madrid, dirigido por José Mourinho, esperó replegado y aprovechó las pérdidas para buscar espacios al contragolpe. Vinícius incluso tuvo una ocasión clara después de otra recuperación en zona comprometida, aunque su disparo terminó desviado.

El primer gol llegó mediante una acción de pelota parada. Güler ejecutó un lanzamiento de falta que terminó en la portería con ayuda del poste y de Dituro, quien pudo haber intervenido mejor ante el disparo del futbolista turco.

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El tanto cambió el ritmo. El Madrid comenzó a circular el balón con mayor velocidad y encontró espacios detrás de los centrocampistas del Elche. En una de esas acciones apareció Mbappé, quien recibió una asistencia de Diomande y convirtió el segundo.

Vinícius y Mbappé dispusieron de nuevas oportunidades antes del descanso, mientras el Elche intentaba mantenerse en el partido. Osorio y Tete Morente tuvieron opciones para acercar a los locales, pero Courtois evitó el gol.

La historia fue distinta después del entretiempo. Konaté tuvo que intervenir bajo los palos para evitar un remate de Osorio y la entrada de Lemar y Cepeda permitió al Elche ganar precisión y capacidad ofensiva.

El conjunto local encontró finalmente el descuento con Osorio, quien cabeceó un centro de Cepeda. El Madrid respondió con Brahim y Bellingham y trató de recuperar el control mediante la posesión, pero el Elche ya había tomado impulso.

A ocho minutos del final llegó el empate. Fer Niño recibió en el área y, con un disparo a la media vuelta, sorprendió a Courtois para establecer el 2-2.

ELCHE FIGHT FROM 2-0 DOWN TO SHOCK REAL MADRID AND TIE THE GAME! WHAT A COMEBACK! ? pic.twitter.com/XmtqMQnKLa — ESPN FC (@ESPNFC) September 15, 2026

El Madrid reaccionó en los últimos minutos con Espí y Endrick, mientras el Elche terminó replegado. El equipo de Anselmi tuvo el empate al alcance, pero no consiguió administrar el tiempo restante.

“Nos ha faltado estar juntos en el tramo final. Me quedo con la palabra madurez porque hemos madurado como equipo desde San Mamés”, señaló Anselmi.

El entrenador también destacó la forma en que sus jugadores compitieron ante un rival con mucha jerarquía. “El Elche ha demostrado que sabe competir. Había mucha jerarquía enfrente, pero siento orgullo por remontar y por mirar siempre al arco rival. Terminamos con el rival aguantando la pelota en el córner”, explicó.

JUDE BELLINGHAM TO MBAPPE TO CARLOS ESPI TO WIN IT!



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En el descuento, el Real Madrid encontró el espacio definitivo por la banda izquierda. Mbappé asistió a Espí, quien marcó el 2-3 y dejó al Elche sin el punto que había conseguido después de remontar la desventaja.

Anselmi consideró que los detalles no están favoreciendo a su equipo y sostuvo que la última plaza de la tabla “no es el lugar que merece” el Elche, al que ve de menos a más en la competición.

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