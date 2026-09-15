James Rodríguez pone fin a su carrera en la selección de Colombia

James Rodríguez cerró este martes una etapa de 35 años en la que se convirtió en una de las principales figuras de la historia reciente de la selección de Colombia. El centrocampista anunció su retiro del combinado nacional después de disputar 131 partidos, marcar 31 goles y participar en tres ediciones de la Copa del Mundo.

El exfutbolista del León en la Liga MX se marcha como el jugador que más veces ha vestido la camiseta de Colombia y como el segundo máximo goleador de la selección. Su último tanto con el equipo nacional llegó el 18 de noviembre de 2025, durante la victoria 3-0 sobre Australia en un amistoso internacional.

James también formó parte de los planteles colombianos que disputaron los Mundiales de 2014, 2018 y 2026. En el camino sumó además participaciones en las Copas América de 2015, 2016, 2019 y 2024, torneo en el que fue la gran figura de Colombia durante la campaña que terminó con el subcampeonato.

Su vínculo con la selección comenzó a estar marcado por uno de los momentos más importantes de su carrera.

Brasil 2014, el torneo que marcó su historia

El Mundial de Brasil 2014 convirtió a James en el máximo goleador de aquella edición, con seis anotaciones. Su actuación en el torneo impulsó su carrera y, después de aquel verano, el Mónaco lo traspasó al Real Madrid.

A lo largo de su recorrido con Colombia, el mediocampista también asumió responsabilidades adicionales. Además de utilizar la camiseta número 10, llevó la cinta de capitán en distintos momentos.

“Después de muchos años, muchos partidos, muchas alegrías y también momentos duros, siento que llegó el momento cerrar una de las etapas más importantes de mi vida: mi camino con la selección Colombia”, expresó James en un video publicado en sus redes sociales.

El jugador explicó que representar al país significó mucho más que participar en partidos internacionales.

“Vestir esa camiseta fue un sueño, pero también una responsabilidad enorme. Cada vez que entré a una cancha entendí que no solamente jugaba por mí, jugaba por mi familia, mis compañeros y millones de colombianos que soñaban con todos nosotros”, expresó.

James recordó también el significado que tuvo llevar el número 10 y ejercer como capitán durante su trayectoria internacional.

“Tuve el honor de llevar la camiseta número 10 y también la cinta de capitán. Siempre intenté hacerlo con respeto, responsabilidad y entendiendo lo que significaba representar a Colombia. Hubo días buenos y otros difíciles, pero nunca dejé de sentir orgullo por estos colores”, añadió el volante.

Su última participación en un Mundial fue en 2026. Después de ese recorrido, decidió poner fin a su etapa con la selección y dejar espacio para los futbolistas que continuarán el proceso.

James reconoció que “vienen nuevas generaciones, nuevos jugadores, nuevos sueños” y les deseó lo mejor a quienes continúen representando a Colombia.

“Me voy tranquilo porque lo dejé absolutamente todo, gracias por cada recuerdo, por cada abrazo y por cada momento. Muchas gracias selección Colombia y gracias Colombia”, concluyó el mediocampista.

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