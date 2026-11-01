Hospitalizan al senador Chris Murphy tras sufrir un derrame cerebral

El senador demócrata por Connecticut, Chris Murphy, de 53 años, fue hospitalizado después de sufrir un derrame cerebral mientras asistía a un partido de hockey de su hijo. Su equipo médico reportó una evolución favorable y expresó confianza en que podrá recuperarse por completo. La oficina del legislador informó el domingo 1 de noviembre que Murphy se encuentra despierto, alerta y respondiendo bien al tratamiento, después de ser trasladado al hospital Johns Hopkins para recibir atención especializada.

Allison Herwitt, jefa de gabinete del senador, explicó que el problema de salud comenzó el sábado, cuando Murphy empezó a experimentar entumecimiento en uno de sus brazos durante el encuentro deportivo. “Lo llevaron a un hospital local, donde se descubrió que había sufrido un derrame cerebral”, señaló Herwitt en un comunicado.

Posteriormente, el legislador fue trasladado a Johns Hopkins para una evaluación más exhaustiva. De acuerdo con su equipo, los médicos mantienen una perspectiva favorable sobre su evolución y consideran que existen condiciones para una recuperación completa. “Los médicos están optimistas con su evolución, está despierto y alerta, y confiamos en que se recuperará por completo”, agregó la jefa de gabinete.

La noticia generó reacciones entre integrantes de ambos partidos en el Senado, quienes expresaron sus buenos deseos para el legislador y su familia.

Reporter: “Senator Chris Murphy(D-CT) had a stroke?”



President Trump: “How bad of a stroke is it? Do you know?”



Reporter: “I don’t know.”



President Trump: “Well, at the right time I would [have a reaction to that]. Certainly we don’t like to hear a thing like that. I just? pic.twitter.com/rjIMi57zre — RedWave Press (@RedWavePress) November 1, 2026

Colegas del Senado expresan solidaridad con Murphy

El senador Richard Blumenthal, también demócrata por Connecticut, manifestó su respaldo a su compañero de estado y destacó su compromiso con el trabajo legislativo. “Pienso en mi gran amigo y colega, Chris Murphy”, escribió en un comunicado. “Sé con qué vehemencia lucha y estoy seguro de que pronto le daré la bienvenida de nuevo al Senado”.

El senador John Fetterman, de Pensilvania, quien sufrió un derrame cerebral durante su campaña electoral de 2022, también envió un mensaje de apoyo a Murphy.

“Mi familia está apoyando a Chris y a su familia para que se recuperen completa y rápidamente”, publicó en redes sociales.

Otros legisladores republicanos, entre ellos Chuck Grassley, de Iowa, y Pete Ricketts, de Nebraska, también expresaron sus oraciones y deseos de recuperación.

Los antecedentes de Fetterman, así como los de los senadores Ben Ray Luján, de Nuevo México, y Chris Van Hollen, de Maryland, han puesto de manifiesto los problemas de salud que pueden enfrentar los integrantes de la Cámara Alta. Los tres sufrieron derrames cerebrales en 2022.

Chris Murphy is among the most brilliant and hard-working Senators I’ve ever met. I’m sending him my prayers for his full and speedy recovery.



I am encouraged to hear his positive prognosis, and I join the entire Senate in keeping him and his family in our thoughts today. — Senator Adam Schiff (@SenAdamSchiff) November 1, 2026

Murphy mantiene actividad política rumbo a las elecciones

Murphy fue elegido miembro de la Cámara de Representantes en 2006 y llegó al Senado en 2012. Actualmente forma parte del Comité de Asignaciones y es una de las voces demócratas más visibles en asuntos de inmigración y control de armas. Su nombre también figura entre los posibles aspirantes demócratas a la presidencia en 2028, aunque no ha anunciado una candidatura.

Antes de su hospitalización, el legislador mantenía una intensa actividad política en distintos estados, donde respaldaba a candidatos demócratas que buscan obtener escaños en la Cámara de Representantes y el Senado durante las elecciones intermedias del martes 3 de noviembre.

El viernes había publicado mensajes sobre su participación en actos de campaña en Connecticut, en respaldo al gobernador Ned Lamont. También estuvo en Minnesota junto a Peggy Flanagan, candidata demócrata al Senado.

Su agenda reciente incluyó un viaje a Medio Oriente a principios de octubre, donde sostuvo encuentros con distintos dirigentes, entre ellos el príncipe heredero saudita Mohammed bin Salman. La hospitalización de Murphy ocurre en un contexto en el que los problemas cerebrovasculares representan un importante desafío de salud pública en Estados Unidos. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) identifican los derrames cerebrales entre las principales causas de muerte y discapacidad en el país.

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