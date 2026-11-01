Ataques xenófobos marcan la disputa por un escaño en Michigan en el Senado

La religión, el origen étnico y la inmigración se convirtieron en temas centrales de una de las contiendas más disputadas por el Senado. A dos días de las elecciones legislativas, el demócrata Abdul El-Sayed enfrentó una campaña de ataques que lo vinculó, sin pruebas, con organizaciones extremistas, mientras buscó mantener para su partido el escaño de Michigan que dejará vacante el senador Gary Peters.

El-Sayed, de ascendencia egipcia y defensor de la sanidad universal, llega a la recta final de la campaña con ventaja en las encuestas frente al republicano Mike Rogers, en una elección importante para las aspiraciones demócratas de recuperar el control del Senado.

Un sondeo de Mitchell Research & Communications, realizado el 26 y 27 de octubre entre 636 votantes probables y difundido por CBS Detroit, otorgó al demócrata el 51% de las preferencias, frente al 44% de Rogers.

La tensión electoral se hizo visible en Mexicantown, un barrio de Detroit con fuerte presencia latina, donde los habitantes denunciaron un clima de temor asociado a las medidas migratorias.

“Hay mucho debate y la gente que está en contra de El-Sayed, está también en contra de la migración. Ha habido protestas racistas”, relató a la agencia EFE Teresa Amaya, estadounidense de madre puertorriqueña.

A vote for Mike Rogers is a vote for a national abortion ban. Let me say that again. A vote for Mike Rogers is a vote for a national abortion ban. https://t.co/0y8LObMvEN — Dr. Abdul El-Sayed (@AbdulElSayed) October 31, 2026

Trump y Rogers intensificaron los ataques contra El-Sayed

Durante un mitin celebrado el 25 de octubre en Port Huron, Trump calificó al candidato demócrata de “yihadista” y lo relacionó con organizaciones terroristas. Rogers también intentó vincularlo con los Hermanos Musulmanes, acusaciones que El-Sayed rechazó.

De acuerdo con una investigación de Reuters, no se presentaron pruebas de que perteneciera a esa organización. Sus simpatizantes denunciaron que los señalamientos formaron parte de una campaña islamófoba.

Las declaraciones del presidente provocaron incluso el rechazo de Bishara Bahbah, fundador de Arab Americans for Trump, organización que contribuyó al acercamiento del mandatario con los votantes árabes durante las elecciones presidenciales de 2024.

“Las declaraciones del presidente están fuera de lugar”, afirmó Bahbah a Associated Press, que también recogió sus cuestionamientos sobre el carácter racista de los señalamientos.

El enfrentamiento trascendió la identidad religiosa. El-Sayed, de 41 años, defendió propuestas para reducir el costo de vida, ampliar la cobertura médica y fortalecer los programas sociales. Rogers, de 63 años y excongresista, centró sus propuestas en la industria manufacturera, la seguridad fronteriza y la reducción de costos.

Dearborn, una comunidad árabe decisiva

La ciudad de Dearborn, vecina de Detroit, concentró parte de la atención electoral. Con aproximadamente 110,000 habitantes, de los cuales cerca del 60% son de origen árabe, se convirtió en un escenario donde las políticas migratorias adquirieron particular importancia.

Matthew Stiffler, director del Centro de Narrativas Árabes de Dearborn, explicó a EFE que la comunidad desarrolló una intensa actividad política, aunque advirtió que su diversidad impedía considerarla un bloque electoral uniforme.

“Es una comunidad diversa, por lo que no se puede esperar que todos voten de la misma manera”, señaló.

El historiador destacó que las restricciones migratorias afectaron especialmente a familias que llegaron como refugiadas o mediante procesos de reunificación.

Dearborn también tuvo un antecedente relevante: en 2024, Trump consiguió ganar la ciudad, impulsado en parte por el descontento de votantes árabes con la política de Joe Biden respecto a la guerra en Gaza, según Associated Press.

Michigan se convirtió en uno de los estados importantes para definir el equilibrio político en Washington. Los republicanos llegaron a las elecciones con una mayoría de 53 escaños frente a 47 del bloque demócrata e independientes aliados.

El puesto en disputa correspondió al senador demócrata Gary Peters, quien decidió no buscar la reelección. Mientras El-Sayed intentó mantener ese asiento para su partido, Rogers buscó arrebatárselo y ampliar la mayoría republicana en la Cámara Alta.

La votación también pone a prueba la capacidad de El-Sayed para reunir el apoyo de diferentes sectores del electorado demócrata, particularmente entre las comunidades afroamericana, árabe y latina, cuyas prioridades políticas no siempre coincidieron.

En un estado que Trump ganó por aproximadamente 1.4 puntos porcentuales en 2024, la contienda adquirió una dimensión nacional. Su resultado contribuirá a definir la composición del Senado y permitirá observar el peso electoral de los discursos contra las minorías religiosas en Estados Unidos.

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