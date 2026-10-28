Lisa Murkowski, senadora republicana, respalda a un demócrata como opción para gobernar a Alaska

Elizabeth Murkowski, senadora republicana, volvió a darle la espalda al presidente Donald Trump al abiertamente apoyar a un aspirante demócrata como alternativa para gobernar a Alaska.

Los desacuerdos entre la hija del exgobernador Frank Murkowski y el magnate neoyorquino son de larga data y tienden a empeorar en caso de que los demócratas consigan dar la campanada en las elecciones intermedias.

Después de la irrupción civiles en el Capitolio ocurrida el 6 de enero de 2021, Murkowski fue una de las legisladoras republicanos que votó a favor de destituir a Donald Trump.

Tres años más tarde, la aguerrida conservadora optó por respaldar las aspiraciones de Nikki Haley en lugar de otorgarle su voto en las primarias al magnate neoyorquino.

Y su animadversión por Trump no terminó ahí, pues desde que volvió a la Casa Blanca, Lisa Murkowski no ha parado de oponerse a iniciativas clave de su administración, como la Ley SAVE de exigencia de ciudadanía para votar, el nombramiento del expresentador de televisión Pete Hegseth como secretario de Defensa, el trato despectivo que se la ha dado a Ucrania en la defensa de parte de su territorio frente a Rusia, el intento de anexar a Groenlandia como territorio estadounidense y la persecución de extranjeros carentes de estatus legal viviendo en Estados Unidos para llevar a cabo su sueño de consolidar la mayor deportación de inmigrantes de toda la historia.

Alaskans don’t need any help voting for their preferred candidates, and the State of Alaska has already handled this by clearly distinguishing the candidates on this year’s ballot. The Department of Justice should never have filed this lawsuit.https://t.co/88tGvV0P8O — Sen. Lisa Murkowski (@lisamurkowski) October 24, 2026

En un nuevo episodio de su rechazo a las decisiones implementadas rumbo a las elecciones intermedias, la conservadora de 69 años se rehusó a respaldar a su correligionaria republicana Bernadette Wilson, quien como cuenta con el respaldo de Trump para convertirse en gobernadora de Alaska.

En lugar de ello, públicamente Murkowski anunció su apoyo a Jonathan Kreiss-Tomkins, aspirante demócrata a gobernador.

“JKT es un joven de Alaska con una visión y una perspectiva que creo que Alaska necesita ahora mismo: una energía renovada, un tipo con sentido común que tiene una capacidad reconocida para trabajar en equipo”, expresó durante una entrevista concedida a la televisora KTUU, filial de la cadena NBC, en la ciudad de Anchorage.

Al percatarse del rechazo exhibido por Lisa Murkowski hacia su campaña, a través de un comunicado, Bernadette Wilson, levantó la voz en contra de la senadora disidente.

“Dado que la senadora Lisa Murkowski abandonó los valores de Alaska hace mucho tiempo, no me sorprende que haya respaldado la iniciativa ‘Sigan Subiendo los Impuestos’ (JKT). Está con socialistas extremistas empeñados en luchar contra el presidente Trump en detrimento de los habitantes de Alaska”, puntualizó.

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