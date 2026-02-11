La senadora republicana Lisa Murkowski se opone al proyecto de exigir pruebas de ciudadanía para votar

Lisa Murkowski se convirtió en la primera senadora republicana en oponerse a la Ley SAVE, proyecto impulsado por el presidente Donald Trump a través del cual pretendía solicitarle a algunas personas documentos adicionales a la licencia de conducir para corroborar su ciudadanía y hacia tener derecho a votar en todo el país.

Los republicanos de la Cámara de Representantes respaldan dicha legislación para imponer requisitos más estrictos de prueba de ciudadanía previo a las elecciones intermedias.

El proyecto denominado Safeguard American Voter Eligibility, o SAVE America Act, pretende exigirles a los estadounidenses demostrar que son ciudadanos cuando se registren para votar.

Esto se daría presentando un pasaporte válido o un certificado de nacimiento a la par de también requerir de una identificación oficial vigente y con fotografía.

El argumento de los conservadores es que así se podrá evitar cualquier posibilidad de incurrir en un fraude al momento de sufragar.

Sin embargo, los demócratas anticipan que dichos requerimientos privarían del derecho al voto a millones de ciudadanos.

Lisa Murkowski se sumó a otros republicanos que sorpresivamente están dándole la espalda al jefe de la nación. (Crédito: Mark Schiefelbein / AP)

Hasta hoy, ley federal exige que los votantes en elecciones nacionales sean ciudadanos, pero no hay un requisito de aportar prueba y mentir conlleva sanciones penales.

Al respecto, la republicana Lisa Murkowski dio a conocer su rechazo al proyecto promovido desde la Casa Blanca.

“Cuando los demócratas intentaron impulsar una reforma electoral radical en 2021, los republicanos se opusieron unánimemente porque habría federalizado las elecciones, algo a lo que nos hemos opuesto durante mucho tiempo. Ahora veo propuestas como la Ley SAVE y la Ley MEGA que efectivamente lograrían precisamente eso. Una vez más, no apoyo estos esfuerzos.

La Constitución de Estados Unidos no solo otorga claramente a los estados la autoridad para regular los ‘momentos, lugares y forma’ de celebrar elecciones federales, sino que los mandatos uniformes desde Washington, DC, rara vez funcionan en lugares como Alaska”, señaló.

La legislación presentada por Mike Lee, senador por Utah, cuenta con 48 copatrocinadores republicanos y el apoyo pleno de Donald Trump para aprobarla en el Congreso en los últimos días, lo cual luce complejo, pues los demócratas están cerrando filas para lograr echarla abajo.

