La senadora Lisa Murkowski amaga con abandonar al Partido Republicano

Elizabeth Ann Murkowski, senadora por Alaska, reconoce que ha llegado a contemplar la idea de abandonar al Partido Republicano al no sentir respaldo hacia las políticas que promueve en favor de su estado natal.

Después varias décadas de militar en las filas conservadoras, el voto de la hija del exgobernador Frank Murkowski resulta crucial en el megaproyecto de ley republicano que se espera pronto llegue al pleno del Senado.

Por ello, la posibilidad de que contemple la opción de saltar al bando demócrata o bien declararse independiente, cobra notoriedad, esto a pesar de representar a uno de los estados más abandonados por anteriores administraciones federales.

Durante su participación en el podcast Semafor, Lisa Murkowski reveló que lleva tiempo sintiéndose relegada por su propio partido y, aunque todavía no tiene claro cuál será su futuro, acepta que ha llegado a meditar la idea de abandonar sus filas.

“No sería sincera si dijera que nunca me han preguntado: ‘¿Por qué no cambias?’. O me han dicho: ‘Deberías cambiar’. Lejos de casa: Una senadora de Alaska se enfrenta al clima extremo de Washington, D.C. Hay algunas direcciones y políticas con las que no estoy de acuerdo”, expresó.

La alternativa de convertirse en independiente figura en el radar de Lisa Murkowski, senadora por Alaska. (Crédito: Alex Brandon / AP)

Sin embargo, la republicana originaria de Ketchinkan, Alaska, tampoco considera que sea una alternativa adecuada unirse a los demócratas, pues en estos momentos enfrentan una etapa de cambios y descontrol.

“Por más desafiados que crea que estemos en el lado republicano, no veo que los demócratas estén mucho mejor. No sólo tienen sus propios problemas, sino que, honestamente, tienen algunas políticas con las que estoy inherentemente en desacuerdo”, subrayó.

Frente a dicho escenario, un camino más complejo para la conservadora de 68 años sería optar por asumir la etiqueta de política independiente, lo cual no descarta.

“Es una hipótesis interesante. Tengo que descubrir cómo puedo ser más eficaz para la gente a la que sirvo. Puede existir esa posibilidad”, externó.

Cabe señalar que, a diferencia de años anteriores, la administración encabezada por Donald Trump pretende explotar los recursos naturales de Alaska bajo el argumento de generar mayores oportunidades para quienes habitan en dicho estado, propuesta que podría empoderar a la senadora Lisa Murkowski entre los republicanos convenciéndola para continuar de prologar su militancia en dicho partido.

