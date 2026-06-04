Seis senadores republicanos le dieron la espalda al proyecto del Salón de Baile de la Casa Blanca

De manera sorpresiva media docena de republicanos decidieron darle la espalda al proyecto del Salón de Baile mandado a construir por el presidente Donald Trump en un área de la Casa Blancay a través de una votación optaron por pasarse del lado de los demócratas en oposición.

En solidaridad a una propuesta impulsada por el demócrata Jeff Merkley para bloquear la construcción del colosal inmueble de 90.000 pies cuadrados, los conservadores Susan Collins, Lisa Murkowski, Jon Husted, Jerry Moran, Dan Sullivan y Thom Tillis, se unieron a su causa al momento de sufragar.

El posicionamiento asumido por los republicanos representa un golpe para la autoridad del magnate neoyorquino hacia el interior del Partido Republicano.

De hecho, Trump llevaba semanas presionando para que se aprobaran una estratosférica cantidad de dinero para continuar adelante con la construcción de Salón de Baile, esto a pesar de que previo al arranque del proyecto aseguró contar con los fondos requeridos, pues correrían a cargo de compañías privadas.

La construcción del Salón de Baile de la Casa Blanca no ha dejado de generar controversia. (Crédito: Tom Brenner / AP)

Para el conservador de 79 años está noticia llega en uno de sus peores momentos en cuanto al respaldo de la ciudadanía sobre su desempeño al frente de la Casa Blanca.

A pesar de ello, Donald Trump insiste en continuar adelante con la faraónica obra que se contempla será un auténtico búnker plagado de seguridad prácticamente en cada uno de sus rincones, pues se pretende que su techo sea un puerto para drones de ataque.

“Este es un escudo que protege todo lo que hay dentro, todo lo que está encima. Será el edificio más seguro jamás construido”, anticipó hacia finales del mes pasado.

No obstante, el paquete de conciliación presupuestaria planteado para ser votado incluía inicialmente $1,000 millones de dólares para mejorar la seguridad de la Casa Blanca y del nuevo salón de baile, lo cual provocó una fuerte oposición por parte de los senadores republicanos ante la sorpresa y el enfado de Donald Trump.

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