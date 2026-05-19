Trump explota contra el Senado por frenar millones para su salón de baile

Donald Trump volvió a chocar con el Senado, esta vez por un tema que mezcla seguridad, dinero y uno de sus proyectos más polémicos dentro de la Casa Blanca. Personas cercanas a la conversación informaron a Semafor que el presidente expresó en privado su molestia durante una llamada con el líder republicano del Senado, John Thune, luego de que una jueza parlamentaria frenara una votación clave relacionada con fondos para el Servicio Secreto y la remodelación del Ala Este.

El paquete impulsado por Trump contempla mil millones de dólares adicionales para reforzar la seguridad y apoyar operaciones migratorias. Sin embargo, dentro de esos recursos también se incluyen $200 millones destinados a la demolición del Ala Este y a la construcción de un nuevo salón de baile, una idea que el mandatario ha defendido desde hace tiempo.

La decisión de bloquear la votación cayó como un golpe dentro de la Casa Blanca. El problema no fue únicamente el dinero, sino las reglas del Senado. La parlamentaria determinó que esos fondos no podían aprobarse mediante el proceso de conciliación presupuestaria, un mecanismo que permite evitar el filibusterismo y sacar adelante leyes con mayoría simple.

Republicanos buscan salvar el proyecto

Tras el freno legislativo, los republicanos comenzaron a trabajar en una nueva versión del texto para intentar rescatar parte de los recursos destinados al Servicio Secreto. Aun así, no está claro si podrán mantener el financiamiento relacionado directamente con el proyecto del Ala Este y el salón de baile de Trump.

El senador republicano Chuck Grassley reconoció que todavía existen dudas dentro del partido sobre cómo justificar esos gastos ante el Congreso. “No hay duda de que el Servicio Secreto necesita mejoras”, declaró, aunque evitó asegurar que el financiamiento específico para el Ala Este vaya a sobrevivir.

Mientras tanto, John Thune admitió que la situación se ha convertido en un problema político complicado para los republicanos, quienes ahora buscan mantener unidos a sus senadores sin violar las estrictas normas parlamentarias.

Un funcionario de la Casa Blanca declaró: “No comentamos conversaciones privadas que pudieron o no haber ocurrido”. Aunque el Gobierno evitó confirmar el intercambio entre Trump y Thune, el episodio volvió a evidenciar la influencia que el mandatario mantiene sobre las negociaciones republicanas.

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