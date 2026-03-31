Juez frena obra de Trump en Casa Blanca y cuestiona su autoridad legal: “No es el dueño”

Un juez federal en Washington, D.C. ordenó suspender temporalmente la construcción del nuevo salón de baile impulsado por el presidente Donald Trump en la Casa Blanca, en una decisión que reaviva el debate sobre los límites del poder ejecutivo y la protección del patrimonio histórico.

El fallo fue emitido por el juez de distrito Richard J. Leon, quien concluyó que la administración probablemente excedió sus atribuciones legales al avanzar con el proyecto sin autorización del Congreso.

“He llegado a la conclusión de que es probable que el National Trust tenga éxito en el fondo del asunto porque ninguna ley se acerca a otorgarle al Presidente la autoridad que afirma tener”, escribió el juez en el fallo.

La orden judicial bloquea cualquier avance físico del proyecto, incluyendo demolición, excavación, preparación del terreno o trabajos de cimentación en el área del Ala Este de la Casa Blanca. Solo se permiten acciones estrictamente necesarias para garantizar la seguridad del complejo.

Leon fue enfático al subrayar los límites del poder presidencial: el mandatario es “el administrador de la Casa Blanca para las futuras generaciones de Primeras Familias”, pero “no es el dueño”. En ese sentido, advirtió que “a menos que el Congreso apruebe este proyecto mediante autorización legal, la construcción debe detenerse”.

El caso fue impulsado por el National Trust for Historic Preservation, que argumenta que el proyecto —valuado en unos $400 millones— pone en riesgo la integridad histórica de la residencia presidencial. La organización sostiene que cualquier modificación estructural de esta magnitud requiere aprobación legislativa.

La orden incluye una suspensión de 14 días para permitir que la administración presente una apelación, lo que anticipa una nueva batalla legal en torno al futuro del proyecto.

Tras conocerse el fallo, Trump reaccionó en su red social Truth Social, donde arremetió contra los demandantes, calificándolos como “un grupo de lunáticos de la izquierda radical”. Además, defendió la iniciativa asegurando que el nuevo salón de baile “está por debajo del presupuesto, adelantado al cronograma, se está construyendo sin costo alguno para el contribuyente y será el mejor edificio de su tipo en todo el mundo”.

El proyecto también ha generado controversia por su financiamiento. La empresa Comcast Corporation, matriz de NBCUniversal, figura entre los donantes que han aportado recursos para su desarrollo.

El juez ya dio el fallo; ahora dependerá de instancias superiores y, eventualmente, del propio Congreso si el proyecto de Trump sigue o no.

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