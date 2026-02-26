Juez rechaza bloquear el proyecto de construcción del Salón de Baile de la Casa Blanca

Richard Leon, juez por el Distrito por Columbia, se negó a conceder la suspensión del proyecto de construcción del Salón de Baile de la Casa Blanca como lo había solicitado el Fideicomiso Nacional para la Preservación Histórica.

Los conservacionistas presentaron una demanda con el objetivo de bloquear las obras de remodelación llevadas a cabo para darle forma al plan del presidente de contar en Washington con un lujoso salón a la altura de las grandes cortes europeas cuyo costo supera $400 millones de dólares.

“No tengo más opción que denegar la moción del demandante de una medida cautelar por falta de probabilidad de éxito sobre el fondo del asunto”, escribió el magistrado.

El objetivo de los demandantes consistía en detener el avance del proyecto de construcción auspiciado por compañías privadas al menos hasta conseguir la aprobación del Congreso y después de pasar por múltiples revisiones independientes e incluso hasta por un período de comentarios públicos para determinar si en realidad resulta viable.

La solicitud del Fideicomiso Nacional para la Preservación Histórica para suspender las obras de construcción en la Casa Blanca no fue concedida por un juez de distrito. (Crédito: Jacquelyn Martin / AP)

Sin embargo, el juez se rehusó a detener el proyecto, decisión que fue elogiada por Donald Trump a través de una publicación en la plataforma Truth Social.

“¡Buenas noticias para Estados Unidos y nuestra maravillosa Casa Blanca! El juez encargado del caso del que será el Salón de Baile más hermoso del mundo acaba de desestimar y anular por completo el intento de detener su construcción.

Como todos saben, no se está gastando ni un solo dólar del dinero de los contribuyentes, sino que todo el dinero necesario para construir este magnífico edificio lo aportan donantes y contribuyentes patriotas.

La construcción del Salón de Baile, que se prevé que también albergue futuras inauguraciones y grandes visitas de Estado, avanza con antelación y dentro del presupuesto. ¡Permanecerá por mucho tiempo como un símbolo de la grandeza de Estados Unidos!”, escribió.

De acuerdo con la Casa Blanca, Apple, Amazon, Meta y Google, forman parte de una extensa lista de donantes que decidieron aportar los fondos necesarios para concretar un proyecto anunciado un par de meses después de que Donald Trump se convirtió en presidente de la nación por segunda ocasión.

