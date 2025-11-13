Trump se burla de sus detractores al señalar que su “mayor fortaleza” es construir salones de baile

Ante los comentarios que ha generado su plan de remodelar algunas áreas de la Casa Blanca, el presidente Donald Trump se mofó de sus opositores al señalar que su mayor fortaleza consiste en “construir salones de baile”.

Desde marzo, el republicano de 79 años anticipó que contemplaba modificar el aspecto de la residencia oficial con la construcción de un salón de baile muy al estilo de su mansión en Mar-a-Lago, Florida.

A partir de ese momento, el político republicano fue dándole más forma a su proyecto y en agosto indicó que el salón de baile implicaría una inversión de $200 millones de dólares, pues constaría de 9,000 pies cuadrados tomados del Ala Este de la Casa Blanca.

Semanas después de lograr que el costo del proyecto fuera absorbido en su totalidad por más de una docena de importantes compañías, Trump ordenó demoler parte de la histórica área, situación que produjo un enorme malestar entre los demócratas.

Para construir el salón de baile solicitado por Donald Trump fue necesario demoler parte del Ala Este de la Casa Blanca. (Crédito: Jacquelyn Martin / AP)

No obstante, nada ha logrado frenar el plan del jefe de la nación quien durante una entrevista concedida a la cadena de televisión Fox News, en tono de broma, exhortó a quienes están inquietos por ver cómo parte de la Casa Blanca quedó reducida a escombros a confiar en que tendrán un recinto remodelado y digno de presumir, pues se atribuyó ser un buen constructor.

“Construí muchos salones de baile en muchos edificios. Y esa es, en realidad, mi mayor fortaleza. Bien podría dedicarme a esto”, expresó.

Acto seguido, Trump trató de justificar su proyecto de embellecer al inmueble construido en 1792, el cual no han dejado de ser habitado por los presidentes en turno en los últimos 225 años.

“El Ala Este era una hermosa y pequeña estructura que se construyó hace muchos años, que fue renovada, ampliada, desmantelada y se le arrancaron columnas; y no tenía nada que ver con el edificio original.

Fue una imagen lamentable y triste, y podría haber construido el salón de baile a su alrededor, pero no habría sido así; estamos construyendo uno de los salones de baile más grandes del mundo”, enfatizó.

El objetivo de Donald Trump es que el salón de baile de la Casa Blanca pueda inaugurarse meses antes de concluir su segundo mandato.

