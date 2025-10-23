Más de 30 compañías aportarán el dinero necesario para construir el salón de baile de la Casa Blanca

Encabezadas por las grandes transicionales de la tecnología, más de 30 compañías aportarán los cerca de $300 millones de dólares necesarios para construir el elegante salón de baile de la Casa Blanca anunciado por el presidente Donald Trump.

Desde marzo, durante una entrevista concedida a la revista The Spectator, el mandatario de la nación anticipó que contemplaba modificar el aspecto de la residencia oficial con la construcción de un salón de baile muy al estilo de su mansión en Mar-a-Lago, Florida.

“Una de las cosas que voy a hacer es construir un hermoso y magnífico salón de baile en la Casa Blanca. Un hermoso salón de baile. Siempre han querido un salón de baile, ya saben, solo tienen el Salón Este, que es realmente muy pequeño”, expresó en ese momento.

A partir de ese momento, Trump fue dándole más forma a su proyecto hasta ordenar su edificación en agosto, cuando indicó que el salón de baile implicaría una inversión de $200 millones de dólares, pues constaría de 90,000 pies cuadrados tomados del Ala Este de la Casa Blanca.

Además, se dio a conocer que tendría una capacidad para 650 personas. Es decir, más del triple del aforo garantizado en el Salón Este.

Para desarrollar el proyecto se eligió a McCrery Architects, esto derivado de su amplia trayectoria en diseño arquitectónico clásico.

Por su parte, Clark Construction será el encargado de construirlo; mientras que AECOM dirigirá el equipo de ingeniería del salón de baile.

Donald Trump podrá concretar el sueño de edificar un majestuoso salón de baile en la Casa Blanca. (Crédito: Alex Brandon / AP)

El siguiente paso del jefe de la nación consistió en buscar los recursos necesarios para cumplirle el deseo de ver concretado su concepto arquitectónico.

Fue así como, la semana pasada, organizó una cena en la Casa Blanca a la cual acudieron los responsables de más de dos docenas de corporaciones, entre ellas las principales tecnológicas estadounidenses.

Después de dicha velada, se anunció que, gracias a aportaciones de la iniciativa privada, los costos del salón de baile quedarían cubiertos sin requerir de un solo centavo del gobierno federal.

“Querían tener un salón de baile, y nunca se hizo porque no tenían un agente inmobiliario”, expresó Trump ante sus distinguidos invitados a quienes les indicó que los costos rondarían en cerca de $300 millones de dólares.

Apple, Amazon, Meta y Google, así como Stephen Schwarzman, director ejecutivo de Blackstone, y Paolo Tiramani, ejecutivo de la construcción, forman parte de una extensa lista de donantes que decidieron apoyar el proyecto.

En la lista completa de patrocinadores anunciada por la Casa Blanca figuran: Grupo Altria, Inc., Amazonas, Apple, Booz Allen Hamilton, Caterpillar, Inc., Coinbase, Corporación Comcast, J. Pepe y Emilia Fanjul, Hard Rock Internacional, Google, HP Inc., Lockheed Martin, Metaplataformas, Tecnología Micron, Microsoft, NextEra Energy, Inc., Palantir Technologies Inc., Onda, Reynolds estadounidense, T-Mobile, Atar América, Ferrocarril Union Pacific, Fundación de la Familia Adelson, Stefan E. Brodie, Fundación Betty Wold Johnson, Carlos y Marissa Cascarilla, Edward y Shari Glazer, Harold Hamm, Benjamín León Jr., La familia Lutnick, La Fundación Laura e Isaac Perlmutter, Stephen A. Schwarzman, Konstantín Sokolov, Kelly Loeffler y Jeff Sprecher, Pablo Tiramani, Cameron Winklevoss y Tyler Winklevoss.

