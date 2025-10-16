Trump organiza cena con magnates para financiar salón de baile en la Casa Blanca de $200 millones

El presidente Trump recibió a decenas de titanes de negocios mientras busca recaudar cientos de millones de dólares para agregar un salón de baile a la Casa Blanca.

La lista de invitados a la cena del East Room incluyó representantes de casi dos docenas de corporaciones, incluidas empresas tecnológicas como Amazon, Apple, Meta, Google, Microsoft y Palantir, las tabacaleras Altria y Reynolds American y los gigantes de las telecomunicaciones T-Mobile y Comcast.

Durante la cena, dijo, recaudó “enormes cantidades de dinero” para construir un nuevo salón de baile de $200 millones de dólares.

Trump recibe a importantes empresas tecnológicas y titanes empresariales mientras recauda fondos para el salón de baile de la Casa Blanca. Crédito: John McDonnell | AP

Hasta el momento no está claro cuántos de los aproximadamente 128 asistentes abrieron sus carteras para el millonario proyecto del salón de baile, pero Trump agradeció a los presentes por donar “cantidades enormes de dinero”. Aseguró que el costo ya está “totalmente cubierto”.

“Tenemos a muchas leyendas en la sala esta noche, y por eso estamos aquí para celebrarlos, por su generosidad”, declaró Trump durante el evento en el Salón Este.

El mandatario agregó que “Querían tener un salón de baile, y nunca se hizo porque no tenían un agente inmobiliario”.

El proyecto, que contempla la construcción de un salón de 90,000 pies cuadrados, ha suscitado críticas por posibles conflictos de intereses, ya que los donantes privados financiarán la obra dentro de la residencia presidencial.

Trump defendió la necesidad de ampliar las instalaciones oficiales para recibir dignatarios extranjeros y otros invitados, aún cuando su administración vive el cierre de gobierno.

El salón de baile forma parte de una larga lista de proyectos de renovación que Trump ha llevado a cabo desde su regreso a la Casa Blanca a principios de este año. Instaló enormes astas de bandera en el terreno, convirtió el Jardín de Rosas en un patio, redecoró el Despacho Oval con muebles dorados e instaló un “Paseo de la Fama Presidencial” con fotos de sus predecesores, excepto el expresidente Joe Biden, representado por la imagen de un bolígrafo automático .

