Tyler Robinson habría regresado a la escena del crimen mientras era buscado por la muerte de Charlie Kirk

Agentes locales, estatales y federales llegaron a Orem, Utah, horas después del asesinato de Charlie Kirk para iniciar la búsqueda del tirador.

Sin que los oficiales, alguaciles y agentes que rastreaban el lugar en busca de pistas ese día lo supieran, el presunto tirador estaba justo delante de sus narices.

Tyler Robinson huyó del campus de la Universidad Estatal de Utah tras presuntamente disparar la única bala mortal que acabó con la vida de Kirk, pero regresó para intentar recuperar su arma más tarde ese mismo día, según una hoja informativa presentada por la fiscalía y obtenida por PEOPLE.

El arma de fuego estaba envuelta en una toalla y escondida entre unos arbustos a menos de 150 metros del lugar donde Kirk había recibido los disparos apenas unas horas antes.

Regresó a pesar de la investigación en curso y la presencia de las fuerzas del orden, que en ese momento aún no habían descubierto el arma.

Esto se reveló en un intercambio de mensajes entre Robinson y su pareja transgénero, durante el cual supuestamente admitió haberle disparado a Kirk.

Robinson le ordenó a su pareja que recuperara una nota que dejó debajo de su teclado antes de viajar los aproximadamente 420 kilómetros de St. George a Orem, y la cual decía: “Tuve la oportunidad de eliminar a Charlie Kirk y la voy a aprovechar”.

Su pareja, quien, según todas las pruebas disponibles, desconocía el supuesto plan de Robinson, no le creyó al principio y le preguntó si bromeaba.

Robinson respondió y supuestamente confesó el tiroteo, al tiempo que revelaba que aún se encontraba en la escena del crimen.

“Todavía estoy bien, mi amor, pero todavía estoy atrapado en [O]rem un poco más de tiempo. No debería tardar mucho en volver a casa, pero aún tengo que agarrar mi rifle. Para ser honesto, esperaba guardar este secreto hasta que me muera de viejo. Lamento involucrarte”, escribió en un mensaje.

El “rifle” es el arma de fuego que supuestamente usó para dispararle a Kirk: una reliquia familiar que perteneció a su abuelo y que posteriormente sus padres le regalaron a Robinson, según la acusación.

Robinson supuestamente escribió en un mensaje de texto posterior que estaba vigilando la situación para determinar el mejor momento para recuperar el rifle.

“Había planeado recoger mi rifle del punto de recogida poco después, pero la mayor parte de esa zona de la ciudad se cerró. Está tranquilo, casi lo suficiente para salir, pero hay un vehículo esperando”, escribió Robinson a su compañero, según la acusación.

Más tarde escribió: “Puedo acercarme, pero hay una patrulla estacionada justo al lado. Creo que ya han registrado ese lugar, pero no quiero arriesgarme“.

Al final, Robinson no logró recuperar el rifle del lugar donde lo dejaron, y le dijo a su compañero: “Me preocupan las huellas. Tuve que dejarlo en un arbusto donde me cambié de ropa. No tuve tiempo ni capacidad para traerlo… Quizás tenga que abandonarlo y esperar que no encuentren huellas. ¿Cómo demonios le voy a explicar a mi viejo que se lo perdí?”.

Los investigadores encontraron el arma y la toalla, y la fiscalía declaró en una conferencia de prensa el 16 de septiembre que se encontró ADN de Robinson en ambas.

Supuestamente, su padre también lo contactó y le pidió que enviara una foto para demostrar que aún tenía el rifle tras sospechar que su hijo podría ser el tirador y enterarse de que las autoridades habían encontrado el arma.

Robinson se encuentra detenido sin derecho a fianza en la Cárcel del Condado de Utah y el 16 de septiembre fue acusado formalmente de siete cargos, incluyendo homicidio agravado. La fiscalía anunció que solicitará la pena de muerte en el caso.

