Reportan aumento drástico de estafas a inmigrantes

Paralelo al aumento de las redadas y arresto de inmigrantes, han crecido de manera dramática las estafas contra las familias de los inmigrantes que en un momento de angustia, buscan servicios de inmigración en Facebook o en alguna otra red social, solo para caer víctimas de fraude migratorio por miles de dólares.

Durante la videoconferencia: “Aumento drástico de estafas dirigidas a inmigrantes. Cómo evitarlas y cómo recuperarse”, organizada por American Community Media (ACoM), dos abogadas veteranas —quienes ayudaron a dirigir la división de protección al consumidor de la Comisión Federal de Comercio y que ahora ejercen en el sector privado en Washington D.C. luchando contra el fraude al consumidor— hablaron de las estafas que están observando, qué pueden hacer las personas para protegerse, y qué pasos existen para que logren recuperar sus pérdidas.

Monica Vaca, exdirectora adjunta de la Oficina de Protección al Consumidor de la Comisión Federal de Comercio dijo que están recibiendo noticias sobre muchísimas estafas dirigidas en particular, a las familias de inmigrantes cuando estas son puestas bajo detención.

“Algunas de las estafas que estamos observando tienen como objetivo a personas que han visto a un ser querido ser detenido repentinamente; y cuando se enfrenta cara a cara a dicha situación, con frecuencia buscan con gran urgencia algún tipo de asistencia legal”.

Kati Daffan, abogada de derechos del consumidor y derechos civiles, exabogada de la Comisión Federal de Comercio, dijo que cuando una persona ha sido detenida por el ICE y la familia se encuentra absolutamente desesperada, es precisamente aquí donde los estafadores ven una oportunidad.

“Los estafadores tienen un rasgo común entre todos ellos: prometen que pueden garantizar el éxito. Aseguran que serán capaces de sacar a su familiar del centro de detención y ayudarle con sus problemas legales”.

Expuso que esto no es algo que resulte fácil de detectar a simple vista porque los estafadores son muy sofisticados.

“Por ejemplo, hemos oído hablar de personas que presentan una licencia profesional que parece idéntica a la licencia real de un abogado colegiado. Y cuando se verifica la identidad del abogado, resulta que realmente existe un abogado con ese nombre ejerciendo en California. También hemos tenido noticias de personas que operan un bufete de abogados falsos. Hemos sabido de casos en los que incluso simulan una audiencia de inmigración ficticia”.

Agregó que también han oído hablar de videollamadas por Zoom en las que parece haber un juez de inmigración presidiendo una audiencia y dictaminando que una persona puede ser puesta en libertad bajo fianza.

Así que – dijo – han sabido de personas que han pagado y perdido miles de dólares, porque no solo querían contratar a un abogado, sino que también accedieron a pagar la fianza tras creer que el tribunal había ordenado la liberación de su familiar.

“Hemos tenido constancia de recibos falsos, documentos que parecen provenir realmente del gobierno. Y, por supuesto, cuando alguien está tan desesperado por ayudar a un familiar, resultará muy fácil creer que todo esto es legítimo”.

La abogada Daffan dijo que han observado que los estafadores al principio solicitan cantidades más pequeñas por servicios que pueden sonar razonables como por ejemplo, cientos de dólares por honorarios iniciales, y por ello la persona les paga esa suma.

“Luego dicen que necesitan otra cantidad de dinero para la solicitud de una fianza. Más tarde, que necesitan varios miles de dólares para la fianza en sí misma. Y entonces puede surgir algún otro imprevisto, como impuestos que deben pagarse. Y durante todo el transcurso de este fraude, es posible que varias personas se comuniquen con la víctima”.

Por lo tanto, señaló que se trata de estafas muy elaboradas que puede involucrar a diferentes actores que desempeñan distintos papeles, y también pueden solicitar el pago por diferentes vías.

“A veces pueden pedir un pago mediante giro postal (money order), a través de Zelle, por transferencia bancaria, o cualquier método que se les ocurra y, posteriormente, cambiar a otro método distinto. Y, por supuesto, esto dificulta que las personas detecten que se está cometiendo un fraude”.

Cómo prevenir

Puntualizó que una de las señales de alerta en este tipo de estafas es que el primer contacto se produce a través de las redes sociales, o bien cuando la persona responde a un anuncio publicado en internet.

“Hemos recibido muchos reportes al respecto, y creemos que probablemente existan grupos delictivos organizados que publicitan sus servicios en las redes sociales, dirigiéndose específicamente a las comunidades de inmigrantes con el fin de recibir llamadas de personas que necesitan ayuda con trámites de inmigración”.

Expuso que otra señal de alerta importante es alguien que le garantiza éxito en su caso.

“Les dicen cosas como, muy bien, deme los datos de su esposa y su número de pasaporte para que yo pueda verificar cuál es el estado de su caso. Y entonces regresan con la familia y les dicen ‘¡Oh, buenas noticias! puedo conseguir que ella salga bajo fianza’. Eso es también una señal de estafa, ya que desafortunadamente nadie puede garantizar el éxito ni un resultado favorable en estos procedimientos de inmigración”.

Mencionó que otra señal de alerta es la existencia de diversos métodos de pago, y en particular, métodos como giros postales, transferencias bancarias, Zelle, aplicaciones de pago, criptomonedas o dinero en efectivo.

“Estos son los tipos de métodos de pago que eligen los estafadores, pues resulta más difícil revertir el pago y más complicado rastrearlos cuando se utilizan esas vías específicas. Otro método recurrente son las tarjetas de regalo; y, por último, otra señal de alerta es la aparición de nuevas entidades o intermediarios a lo largo del proceso”.

Para esto último, dirán cosas como “Oh, ya le pagó al abogado; ahora tiene que pagarle al tribunal por la fianza; oh, ahora tiene que pagarle a esta otra autoridad en concepto de impuestos”.

Medidas a tomar

La abogada Vaca dijo que una manera de prevenir ser víctima de los estafadores es prepararse con anticipación porque en una situación de emergencia, se dificulta pensar con claridad.

“En primer lugar, cuando alguien es detenido —especialmente si se trata del principal sostén económico de la familia—, es fundamental asegurarse de que el resto de la familia (quienes quedan fuera del centro de detención) tenga acceso a sus fondos; y para ello deben poner con antelación sus nombres en las cuentas bancarias”.

Subrayó que otra alternativa es la firma de un poder notarial limitado, un documento legal regido por las leyes de su estado que, básicamente, otorga permiso a otra persona para acceder a aquellos bienes o asuntos que usted designe específicamente en dicho formulario.

“Las oficinas de Servicios Legales de los estados han desarrollado formularios de Poder Notarial para que las personas los utilicen precisamente en este tipo de circunstancias”.

Otro aspecto de gran importancia general, dijo, es el automóvil, ya que tiene conocimiento de casos de inmigrantes que son interceptados y detenidos por el ICE durante un control de tráfico.

“En ocasiones, lo que sucede es que el vehículo termina siendo remolcado. Mientras el automóvil permanece en dicho depósito de autos incautados, se les cobrará una tarifa por cada día que el vehículo permanezca estacionado en ese lugar”.

Pero además mencionó que cuando un familiar acude al depósito para intentar recuperar el vehículo, en muchas ocasiones no les permiten retirar el automóvil si su nombre no aparece en los documentos del seguro de auto o en el título de propiedad del vehículo.

Por lo tanto, recomendó, considerar la posibilidad de incluir a su ser querido en su póliza de seguro de auto o en el título de propiedad del vehículo.

“El formulario de poder notarial —ese poder limitado—, le permitirá a la familia vender el automóvil en caso de que resulte necesario”.

Destacó que antes de que le suceda algo a usted o a su ser querido, debe buscar un abogado de inmigración de buena reputación para consultar sobre sus circunstancias; incluso si no desea contratar sus servicios en este momento.

Cuidado con las redes sociales

La abogada Daffan pidió a las familias inmigrantes no utilizar las redes sociales para buscar un abogado y tener mucho cuidado al usar Internet con este fin.

“Hoy en día, estamos viendo una gran cantidad de estafas que se presentan como anuncios pagados en las plataformas de búsqueda. También es muy importante evitar trabajar con cualquier persona que se presente a sí misma como notari. A lo largo de los años, hemos visto a muchos estafadores anunciarse como notarios públicos sin ser abogados en realidad, por lo que no pueden ofrecer asistencia efectiva en asuntos de inmigración”.

Dijo que también hay personas que se anuncian ofreciendo ayuda fiscal, insinuando tal vez que son abogados y que pueden asistirle con cualquier tipo de problema legal; lo que es otra señal de alerta y algo que se debe evitar al buscar asistencia jurídica.

“En primer lugar, contacten a organizaciones comunitarias de buena reputación para obtener referencias de abogados de inmigración legítimos.”

¿Recuperar lo perdido?

La abogada recomendó denunciar rápidamente ante la entidad que facilitó el pago.

“Si realizaron una transferencia bancaria, llamen a su banco de inmediato. Si utilizaron Western Union o MoneyGram para enviar una transferencia, llámenles. Si usaron una aplicación de pagos, contacten a dicha aplicación e infórmenles que se trató de un fraude. Deben solicitar que se revierta el pago y colaborar con ellos para ver si es posible lograrlo”.

Expuso que dependiendo de la rapidez con la que se actúe, a veces es factible y otras no; pero esa debe ser la primera llamada que realicen.

“Posteriormente, las personas pueden presentar denuncias ante el Fiscal General de su estado, si se sienten cómodas haciéndolo, o ante la Comisión Federal de Comercio (FTC). Sin embargo, si no se sienten cómodas presentando denuncias directamente ante una agencia gubernamental, existe otra alternativa que sigue siendo muy útil: pueden pedirle a un defensor o a alguien de su confianza que presente la denuncia en su nombre”.

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