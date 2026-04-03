El santo de los inmigrantes: quién fue Madre Cabrini y por qué miles le rezan en EE.UU.

Para millones de inmigrantes en Estados Unidos, la fe no es solo tradición: es una forma de sostenerse cuando todo cambia. Lejos de casa, con miedo, incertidumbre y un futuro que todavía no está claro, hay nombres que aparecen una y otra vez. Uno de ellos es Francesca Cabrini.

No es casual. Su historia no habla solo del pasado. Habla de lo que sigue pasando hoy.

Madre Cabrini: la mujer que estuvo donde nadie más estaba

Francesca Cabrini llegó a Estados Unidos en 1889, en plena ola migratoria. En ciudades como Nueva York, los inmigrantes vivían en condiciones extremas: hacinamiento, trabajos precarios y una discriminación constante que los dejaba al margen.

Ella no miró desde afuera. Se metió en esa realidad. Caminó esos barrios, escuchó historias, vio de cerca el abandono. Y empezó a hacer algo concreto: construir respuestas donde más hacían falta.

Lejos de limitarse a lo religioso, Cabrini actuó en el terreno. Fundó hospitales, escuelas y orfanatos. Asistió a familias recién llegadas y trabajó directamente con comunidades inmigrantes. Crédito: Imagen creada con AI / Georgina Elustondo | Impremedia

Fundó hospitales, escuelas y orfanatos en zonas donde nadie quería ir. No desde la distancia, sino en el terreno, acompañando a quienes recién llegaban y no tenían a quién acudir. Su trabajo no fue simbólico: fue cotidiano, directo y muchas veces silencioso.

Cabrini no ayudó a inmigrantes. Vivió como uno más de ellos.

Por qué es considerada la patrona de los inmigrantes

Su impacto fue tan grande que en 1950 la Iglesia Católica la declaró oficialmente patrona de los inmigrantes. Más allá del reconocimiento, su figura quedó asociada a algo más profundo: la idea de protección en el camino migratorio.

Porque su historia representa algo que sigue vigente: empezar de cero, en un lugar desconocido, sin garantías.

Por qué su figura sigue tan presente hoy

Aunque el contexto cambió, el sentimiento es el mismo. Hoy, miles de inmigrantes —especialmente latinos— siguen recurriendo a su figura porque representa protección en el viaje, esperanza en momentos difíciles y, sobre todo, acompañamiento cuando no hay red.

En ciudades con alta población hispana, su nombre sigue vivo en iglesias, hospitales y centros comunitarios.

El otro santo que muchos migrantes también invocan

Junto a Cabrini, hay otro nombre que creció con fuerza en los últimos años: San Toribio Romo. Su devoción es especialmente fuerte entre migrantes mexicanos. En la tradición popular, se le atribuyen historias de ayuda en cruces difíciles y protección durante el trayecto hacia Estados Unidos.

Aunque no es oficialmente patrono de migrantes, en la práctica cumple ese rol para miles de personas.

Oración de los inmigrantes

En momentos de incertidumbre, muchos encuentran en la oración una forma de pedir fuerza y protección:

Señor,

Tú que acompañas a quienes dejan su hogar en busca de una vida mejor,

cuida mis pasos en este camino.

Protégeme en cada viaje,

aléjame del peligro y de la incertidumbre,

y dame la fortaleza para seguir adelante cuando el miedo aparezca.

Bendice a mi familia, aquí y allá,

y no permitas que la distancia rompa los lazos que nos unen.

Abre puertas de trabajo digno,

de personas buenas y de oportunidades justas,

para que pueda construir un futuro con esperanza.

Y así como guiaste a quienes migraron antes que yo,

guíame hoy a mí.

Amén.

Fe, migración y algo que no cambia

Migrar implica riesgo, desarraigo y decisiones difíciles. En ese contexto, la fe aparece como una forma de sostenerse cuando no hay certezas.

Por eso, más de un siglo después, Madre Cabrini sigue vigente. Porque cuando todo cambia, hay algo que sigue siendo igual: la necesidad de no sentirse solo.

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