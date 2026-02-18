Inmigrantes reciben cruz de ceniza en sede de ICE en Nueva York durante inicio de cuaresma 2026

En medio del temor por arrestos y deportaciones, líderes cristianos acudieron este Miércoles de Ceniza a la sede del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Manhattan para imponer la cruz de ceniza a inmigrantes que tenían citas migratorias, en un gesto de acompañamiento y esperanza al inicio de la Cuaresma 2026.

Bajo la lluvia y el frío frente al edificio 26 Federal Plaza, donde operan oficinas de ICE y otras agencias federales, sacerdotes y ministros sostuvieron pequeños recipientes con ceniza y ofrecieron bendiciones a quienes ingresaban al inmueble.

“Ahora voy con Dios”, expresó a EFE la dominicana Ramona Lluveras tras recibir la cruz en la frente antes de entrar a su cita. Como ella, decenas de inmigrantes aceptaron participar en el tradicional rito cristiano que marca el comienzo de la Cuaresma.

Un hombre recibe la imposición de la ceniza . Crédito: Ruth Hernández | EFE

Apoyo pastoral en tiempos de miedo a deportaciones

El sacerdote episcopal Fabián Arias explicó que desde hace 15 años una coalición de religiosos acude cada Miércoles de Ceniza a Federal Plaza para acompañar a los inmigrantes. Este año, dijo, la presencia tiene un significado especial ante “momentos tan difíciles” marcados por políticas de arrestos y deportaciones masivas impulsadas por la administración de Donald Trump.

Muchos inmigrantes temen incluso presentarse a sus audiencias en la corte de inmigración debido a reportes de arrestos realizados por agentes de ICE al salir de los tribunales. Activistas también han denunciado condiciones en el centro de detención ubicado en el edificio, que ha sido objeto de órdenes judiciales para mejorar el trato a los detenidos.

Otra mujer inmigrante, que acudió con su hija y prefirió no revelar su identidad, afirmó que el gesto religioso le dio tranquilidad para enfrentar su proceso migratorio. “Así voy con Dios”, comentó.

Los peruanos Sergio y Virginia también se detuvieron para recibir la ceniza antes de ingresar a gestionar la devolución de una fianza pagada por un amigo recientemente liberado.

Los religiosos anunciaron que regresarán el Viernes Santo para realizar un viacrucis alrededor del edificio, en oración por los inmigrantes y sus familias.

Líderes cristianos de Nueva York dibujaron la cruz de ceniza a los inmigrantes que tenían una cita en la sede del ICE . Crédito: Ruth Hernández | EFE

Iglesia Católica refuerza acompañamiento en cuaresma 2026

Durante la cuaresma 2026, la Iglesia Católica ha reiterado su llamado a acoger y proteger a los migrantes, a quienes presenta como la figura de “Cristo peregrino”. A través de acciones solidarias, busca brindar esperanza, seguridad y atención pastoral, promoviendo una “cultura del encuentro” en comunidades afectadas por el miedo y la incertidumbre.

La Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos (USCCB) advirtió en su informe anual sobre el estado de la libertad religiosa en el país que la aplicación estricta de la ley migratoria está afectando la práctica de la fe entre los inmigrantes.

Según el Comité para la Libertad Religiosa de la USCCB, la política migratoria priorizada por la administración Trump ha impactado de dos maneras principales: el temor a participar en servicios religiosos debido a cambios en la aplicación de la ley en los llamados “lugares sensibles” o “áreas protegidas”, y las limitaciones para acceder a servicios religiosos dentro de centros de detención.

Algunas diócesis, señaló el informe, han tomado medidas extraordinarias como dispensar a fieles de la obligación de asistir a misa dominical si consideran que acudir a la iglesia podría exponerlos al riesgo de detención. También se han reportado restricciones al acceso a sacramentos y atención pastoral para personas detenidas.

“Si bien los católicos pueden discrepar sobre la mejor manera de gestionar la inmigración, todos debemos estar de acuerdo en que los derechos fundamentales, incluidos los de los no ciudadanos, merecen respeto”, subraya el documento.

Inmigrantes y otros visitantes iban llegando poco a poco, bajo la lluvia y el frío invernal, Crédito: Ruth Hernández | EFE

Iniciativas “Compromiso Cabrini” y “No estás solo”

Ante este panorama, el Episcopado estadounidense recordó dos iniciativas clave: el “Compromiso Cabrini” y “No estás solo”, esta última un esfuerzo nacional que promueve la esperanza, la compasión y el apoyo práctico a inmigrantes en todo Estados Unidos, invitando a católicos y personas de buena voluntad a acompañar a quienes enfrentan procesos migratorios.

El informe de 60 páginas también identifica otras preocupaciones para la libertad religiosa en 2026, entre ellas la violencia política y antirreligiosa; condiciones injustas en subvenciones federales; temas relacionados con la elección escolar y el Crédito Fiscal Federal de Becas; la participación de organizaciones religiosas en programas gubernamentales y el debate en torno a la ideología de género.

En un contexto de creciente incertidumbre para millones de inmigrantes en Estados Unidos, el gesto de la cruz de ceniza frente a la sede de ICE simboliza, para muchos, un acto de fe y resistencia espiritual frente a un proceso migratorio que describen como un auténtico “calvario”.

