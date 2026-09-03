Xiaomi 18 Fold, el plegable con el que Xiaomi quiere eclipsar a Apple

Xiaomi quiere empezar fuerte la nueva generación de móviles plegables con el Xiaomi 18 Fold, un dispositivo que llega con un diseño más ancho, un chip propio de alto rendimiento y una clara ambición de competir en la gama más alta. Su presentación en China está prevista para el 7 de septiembre, apenas dos días antes del evento en el que Apple mostraría su primer iPhone plegable, una jugada que coloca a la firma china en una posición muy llamativa dentro del segmento.

El movimiento tiene bastante sentido. Xiaomi ya conoce el terreno de los plegables gracias a la familia Mix Fold, aunque el Xiaomi 18 Fold supone un cambio de identidad y de enfoque. La compañía abandona la etiqueta Mix para integrarlo de lleno en su línea principal de smartphones premium. No es un experimento para enseñar músculo tecnológico, sino un teléfono que quiere ser una alternativa muy seria para quienes buscan pantalla grande, potencia brutal, fotografía ambiciosa y un formato más cómodo para la productividad.

Un diseño ancho pensado para usarse de verdad

El Xiaomi 18 Fold adopta un formato de libro con una idea clara detrás. Ser compacto cuando está cerrado y sentirse como una pequeña tablet cuando se abre. En lugar de mantener un cuerpo demasiado estrecho y alto, Xiaomi apuesta por lo que denomina formato mid-fold, una propuesta más ancha que busca hacer mucho más útil la pantalla exterior.

La pantalla externa tendría un tamaño de 5.38 pulgadas, suficiente para responder mensajes, consultar mapas, navegar por redes sociales, leer titulares o usar aplicaciones cotidianas sin abrir el dispositivo cada dos minutos. Al desplegarlo aparece una pantalla interior de 7,58 pulgadas, una diagonal que promete mucho espacio para multitarea, lectura, edición de documentos, consumo de vídeo y juegos.

Las imágenes oficiales y las filtraciones dejan ver un móvil con esquinas redondeadas, marcos contenidos y una apariencia bastante elegante. En la parte trasera destaca un módulo fotográfico horizontal en forma de cápsula, donde se alojan tres cámaras y el flash LED. Esta disposición ayuda a que el terminal tenga una personalidad distinta frente a los plegables que usan enormes islas cuadradas o circulares.

El color que Xiaomi ha mostrado de forma oficial es el Nishino Red, un rojo oscuro con matices cereza que le da bastante presencia al dispositivo. Es un acabado que se aleja de los tonos grises y negros que suelen dominar la gama premium, así que puede funcionar como uno de sus grandes reclamos visuales. Por ahora, Xiaomi no ha confirmado el listado completo de colores, por lo que no conviene dar por cerradas otras variantes hasta la presentación.

Xring O3, pantallas grandes y cámara Leica

El gran argumento técnico del Xiaomi 18 Fold será el procesador Xring O3, un chip diseñado internamente por Xiaomi. Este modelo marcará el estreno comercial de la nueva plataforma de la compañía y representa una apuesta importante para depender menos de los procesadores de Qualcomm en su gama más exclusiva.

Sobre el papel, el Xring O3 apunta muy alto. Se trata de un procesador fabricado en 3 nm y equipado con una CPU de diez núcleos. Su configuración incluiría dos núcleos C1-Ultra de hasta 4,35 GHz, cuatro C1-Premium de hasta 3,68 GHz y cuatro C1-Pro de hasta 3,15 GHz. También incorporaría una GPU G2-Ultra NX de 16 núcleos, con una mejora gráfica de hasta 85 por ciento frente al anterior Xring O1 según las cifras difundidas por Xiaomi.

La marca asegura que el chip ha alcanzado 5.22 millones de puntos en AnTuTu V11 y 15,221 puntos en Geekbench 6.5 multinúcleo. Esos números todavía necesitan pruebas independientes, aunque sirven para entender la categoría en la que Xiaomi quiere posicionar este plegable. La idea es sencilla. El 18 Fold no quiere que el usuario sienta que está sacrificando rendimiento por tener una pantalla flexible.

También se espera compatibilidad con memoria LPDDR6, una tecnología que puede impulsar el rendimiento en tareas exigentes como edición de vídeo, videojuegos, funciones de inteligencia artificial y multitarea con varias apps abiertas. Xiaomi ha confirmado que el teléfono usará esta clase de memoria, suministrada por CXMT, y las filtraciones apuntan a configuraciones que podrían llegar a 16 GB de RAM.

En fotografía, el Xiaomi 18 Fold llevaría el sello Leica y un sistema trasero de tres cámaras. Xiaomi ha confirmado la colaboración con Leica, mientras que los reportes previos hablan de una cámara principal con apertura f/1.7, un teleobjetivo con zoom óptico de 3,5 aumentos y apertura f/2.8, además de un ultra gran angular equivalente a 17 mm. También se ha rumoreado un sensor principal de 200 megapíxeles, aunque este detalle aún debe confirmarse de forma definitiva.

La batería también pinta bien. Varias filtraciones apuntan a una capacidad de 6,000 mAh, carga rápida por cable de 67 W y carga inalámbrica de 50 W. Son cifras que encajarían muy bien con un dispositivo pensado para largas sesiones de trabajo, ocio y fotografía, aunque por ahora siguen formando parte de la información no oficial.

Precio del Xiaomi 18 Fold y el golpe a Apple

El Xiaomi 18 Fold todavía no tiene un precio oficial. Las estimaciones previas sitúan su precio inicial cerca de $1,499, mientras que filtraciones más recientes elevan la cifra aproximada a $1,799 dólares para el mercado chino. Esa horquilla deja claro que Xiaomi lo tratará como un auténtico buque insignia, con un coste alineado con los plegables premium más ambiciosos del momento.

La disponibilidad internacional sigue siendo una incógnita importante. Xiaomi ha confirmado el lanzamiento en China, aunque no ha detallado en qué otros mercados venderá el dispositivo. La marca tampoco ha llevado de forma amplia sus anteriores Mix Fold a países occidentales, así que el futuro global del Xiaomi 18 Fold dependerá mucho de la estrategia que adopte tras el estreno.

Aun así, el impacto del teléfono va más allá de las unidades que pueda vender. Xiaomi se presenta antes que Apple con un móvil plegable que ya presume de diseño, pantalla, cámaras Leica, batería generosa y un procesador propio. El Xiaomi 18 Fold llega para demostrar que el formato plegable ya no vive de promesas, sino de equipos capaces de funcionar como móvil, consola portátil, lector, cámara y herramienta de trabajo en un solo dispositivo.

Para Xiaomi, adelantarse a Apple no significa solamente aparecer primero en el calendario. Significa entrar en la conversación con una propuesta muy completa y con un diseño que busca sentirse diferente desde el primer vistazo.

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