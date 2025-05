5 errores al comprar un teléfono que siempre cometes, según expertos

Elegir un nuevo teléfono puede parecer una tarea sencilla: entras a una tienda, ves un modelo llamativo, reconoces la marca y te dejas llevar. Pero justo ahí es donde suelen comenzar los errores. Comprar un celular solo por su apariencia o reputación, sin analizar lo que realmente necesitas, puede resultar en una experiencia frustrante y costosa.

Expertos en tecnología han identificado los cinco fallos más comunes que cometen los usuarios al momento de adquirir un nuevo smartphone. Aquí te contamos cuáles son y cómo evitarlos:

5 errores al comprar un nuevo teléfono

1. Elegir por marca o diseño, no por funcionalidad

Uno de los errores más frecuentes es fijarse únicamente en la apariencia o en lo que está de moda. Marcas como Apple o Samsung tienen modelos muy populares, pero eso no significa que sean la mejor opción para todos.

Muchas veces, alternativas más económicas como Xiaomi o Realme ofrecen características similares, o incluso mejores, por un precio más accesible. Lo importante es analizar qué ofrece cada equipo más allá del logo que lleva.

2. No pensar en el uso real que le darás

¿Vale la pena gastar en un equipo de gama alta si solo lo usarás para redes sociales y mensajes? La respuesta, según los especialistas, es no.

Hay quienes compran celulares con potencia de sobra para tareas básicas, y otros que eligen modelos con especificaciones limitadas cuando realmente necesitan un rendimiento más alto para trabajar, editar o jugar. Identificar tu tipo de uso es clave para no equivocarte.

3. Ignorar las actualizaciones de software

Pocas personas consideran el soporte de software antes de comprar un teléfono, pero es un aspecto crucial. Sin actualizaciones, tu equipo puede quedar expuesto a errores, fallas de seguridad y falta de compatibilidad con nuevas apps.

Marcas como Google o Samsung ofrecen hasta siete años de soporte, mientras que otras solo garantizan uno o dos. Consultar esta información antes de decidir puede marcar una gran diferencia.

4. Dejarse engañar por cifras de cámara o batería

Megapíxeles y miliamperios no lo son todo. Una cámara de 108 MP no garantiza fotos nítidas si el software o el procesador de imagen son deficientes. Lo mismo ocurre con las baterías: una capacidad alta no siempre equivale a una buena autonomía si el sistema no está bien optimizado.

Lo mejor es consultar reseñas y pruebas reales para saber qué tan buena es la experiencia de uso.

5. No revisar el procesador ni la memoria RAM

El procesador y la RAM son el corazón del teléfono. Sin embargo, muchos usuarios los pasan por alto al momento de elegir. Estos componentes determinan la velocidad, la capacidad multitarea y la fluidez del equipo.

Para un buen rendimiento, los expertos recomiendan buscar procesadores modernos (como los Snapdragon serie 7 o los Dimensity de MediaTek) y al menos 6GB de memoria RAM.

Antes de tomar una decisión, compara especificaciones, lee opiniones, define tus necesidades reales y revisa la política de actualizaciones del fabricante. Una compra informada es la mejor garantía para disfrutar tu nuevo teléfono sin sorpresas desagradables.