¿Qué significa la “N” en la barra de notificaciones de tu teléfono?

Si alguna vez miraste la parte superior de la pantalla de tu celular y notaste una pequeña “N” en la barra de notificaciones, no te alarmes: no es un error ni una alerta de sistema. Esa letra indica que está activada una función llamada NFC, siglas de Near Field Communication, o Comunicación de Campo Cercano.

Esta tecnología permite que tu smartphone se comunique con otros dispositivos cercanos —a unos pocos centímetros— sin necesidad de cables ni emparejamientos complicados. Es rápida, práctica y cada vez más común en los teléfonos actuales.

¿Para qué sirve el NFC en tu celular?

El NFC puede parecer una función escondida, pero es más útil de lo que imaginas. Aquí te contamos para qué sirve y cómo puedes sacarle provecho:

Pagos sin contacto : Este es el uso más popular del NFC. Si usas Google Wallet, Apple Pay o cualquier billetera digital, estás aprovechando esta tecnología. Solo necesitas acercar el teléfono al lector del comercio y listo, pagas sin necesidad de tocar nada ni sacar la tarjeta .



: Este es el uso más popular del NFC. Si usas Google Wallet, Apple Pay o cualquier billetera digital, estás aprovechando esta tecnología. Solo necesitas acercar el teléfono al lector del comercio y listo, . Acceso a sistemas de transporte o edificios : En muchas ciudades y hoteles, puedes usar tu celular como llave digital para ingresar a estaciones, habitaciones o puertas electrónicas, simplemente con acercarlo al lector compatible.



: En muchas ciudades y hoteles, puedes usar tu celular como llave digital para ingresar a estaciones, habitaciones o puertas electrónicas, simplemente con acercarlo al lector compatible. Lectura de documentos de identidad electrónicos : En algunos países, los documentos oficiales cuentan con un chip NFC. Usando apps oficiales, puedes escanear tu identificación desde el teléfono y validar tu identidad para realizar trámites en línea.



: En algunos países, los documentos oficiales cuentan con un chip NFC. Usando apps oficiales, puedes escanear tu identificación desde el teléfono y validar tu identidad para realizar trámites en línea. Automatización de tareas : Puedes configurar etiquetas NFC para que tu celular realice acciones automáticas al acercarlo. Por ejemplo, activar el Wi-Fi, abrir una app específica o poner el modo silencio al llegar a casa o al trabajo.



: Puedes configurar para que tu celular realice acciones automáticas al acercarlo. Por ejemplo, activar el Wi-Fi, abrir una app específica o poner el modo silencio al llegar a casa o al trabajo. Sincronización rápida con otros dispositivos : Algunos gadgets como bocinas, cámaras o accesorios inteligentes permiten conectarse automáticamente con tu celular vía NFC. Así evitas los menús del Bluetooth o las configuraciones manuales.



: Algunos gadgets como bocinas, cámaras o accesorios inteligentes permiten conectarse automáticamente con tu celular vía NFC. Así evitas los menús del Bluetooth o las configuraciones manuales. Transferencia de información: Aunque hoy existen opciones más rápidas como AirDrop o apps de mensajería, el NFC permite compartir contactos, fotos o archivos con solo tocar otro celular compatible.



Como ves, el NFC no es solo para pagar, sino que abre un abanico de funciones que pueden hacer tu día a día mucho más práctico.

¿Deberías dejar el NFC siempre activado?

Ahora que sabes para qué sirve, probablemente te preguntes si conviene dejarlo encendido todo el tiempo. La respuesta corta es: sí, es útil tenerlo activado, especialmente si sueles pagar con el teléfono o usar etiquetas NFC frecuentemente.

Sin embargo, hay un detalle a considerar: el NFC consume batería, aunque sea muy poco. A diferencia del Wi-Fi o el GPS, el NFC no está funcionando constantemente, pero sí se mantiene atento a posibles dispositivos cercanos. Ese escaneo pasivo genera un consumo de energía mínimo, pero existente.

Si estás buscando extender la duración de tu batería, desactivar el NFC cuando no lo necesitas es una opción razonable. Puedes hacerlo fácilmente desde la barra de accesos rápidos o en el menú de ajustes, dentro de la sección de “Conexiones” o “Conectividad”.

Ten en cuenta que si lo mantienes apagado, deberás activarlo manualmente cada vez que quieras usarlo para pagar o interactuar con otros dispositivos.

Esa pequeña “N” en tu celular significa que tienes acceso a una de las funciones más prácticas de los smartphones modernos. El NFC te permite hacer pagos, automatizar tareas, validar tu identidad y más, todo sin necesidad de contacto ni configuraciones complicadas. Aunque puede afectar ligeramente la batería, vale la pena tenerlo encendido si lo usas con frecuencia.

¿Aún no lo has probado? Actívalo y descubre todo lo que puedes hacer con un simple acercamiento.

Sigue leyendo:

• OnePlus 13T: el teléfono compacto que podría convertirse en el nuevo rey de la gama alta asequible

• No conectes tu iPhone 15 a estos autos o podrías dañar el chip NFC

• Aprende a conectar tu celular a una red WiFi sin la contraseña