El truco para que tu teléfono se cargue más rápido y no es apagarlo

Cuando la batería de tu teléfono está al límite y necesitas salir de casa en pocos minutos, apagarlo parece ser la solución para que se cargue más rápido. ¡Pues no! Existe un truco igual de efectivo y mucho más práctico que puede reducir el tiempo de carga: activar el modo avión mientras está conectado a la corriente.

¿Te suena como un mito tecnológico? No estás solo, pero debes saber que el truco tiene una base técnica clara y cada vez más especialistas en tecnología lo recomiendan.

¿Por qué el modo avión hace que tu teléfono se cargue más rápido?

Al activar el modo avión, tu teléfono desactiva automáticamente todas las conexiones inalámbricas: datos móviles, WiFi, Bluetooth y GPS. Estas funciones, incluso cuando no estás usando el dispositivo de forma activa, siguen trabajando en segundo plano.

El celular constantemente busca señal, actualiza aplicaciones, sincroniza correos y recibe notificaciones. Todo eso consume energía al mismo tiempo que el equipo intenta cargarse.

Al reducir esa actividad, la energía que entra por el cargador se destina casi por completo a la batería, en lugar de repartirse entre carga y consumo. De acuerdo con análisis técnicos, este hábito puede acortar el tiempo de carga hasta en un 20% o 25%, especialmente en teléfonos con baterías grandes o con muchas aplicaciones funcionando en segundo plano.

Sin necesidad de apagar el teléfono, el modo avión desactiva funciones que permiten que la energía de la carga se enfoque exclusivamente en la batería. Crédito: Eza_Nanda | Shutterstock

El truco del modo avión también protege la batería

Además, al disminuir la actividad interna, el dispositivo genera menos calor, lo que también favorece una carga más eficiente.

Las baterías de litio, presentes en la mayoría de los smartphones actuales, son sensibles al calor. Cuando el teléfono se usa mientras está conectado, por ejemplo viendo videos o navegando en redes sociales, la temperatura interna aumenta.

Activar el modo avión durante la carga ayuda a mantener una temperatura más estable, lo que contribuye a preservar la vida útil del dispositivo.

Según expertos, una batería moderna soporta entre 300 y 500 ciclos completos de carga, en promedio, lo que equivale a aproximadamente dos o tres años de uso regular. Sin embargo, los buenos hábitos pueden marcar la diferencia para evitar reemplazos anticipados.

Te puede interesar:

· Qué pasa cuando usas el celular justo antes de dormir

· 5 señales de que tu teléfono ya no es seguro

· Este teléfono es el más vendido de Amazon y compite con cualquier otro