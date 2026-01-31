5 señales de que tu teléfono ya no es seguro

Los teléfonos móviles se han convertido en una extensión de nuestra vida diaria, almacenando información personal, contraseñas, fotos y datos bancarios. Sin embargo, no todos los dispositivos son igualmente seguros. Con el tiempo, un teléfono puede volverse vulnerable a ataques, malware o fallas que ponen en riesgo tu información. Reconocer las señales de alerta es clave para proteger tu privacidad. Te enseñamos cuáles pueden ser esas señales.

Si una persona tiene acceso a tu teléfono, es probable que también tenga control de tus cuentas bancarias porque manejará toda tu información personal. Crédito: Zigres | Shutterstock

El teléfono se vuelve extremadamente lento

Si notas que tu teléfono tarda demasiado en abrir aplicaciones o responder a comandos, puede ser una señal de que tiene malware o aplicaciones maliciosas ejecutándose en segundo plano. Aunque el rendimiento lento también puede deberse al envejecimiento del dispositivo, no ignores la posibilidad de un riesgo de seguridad.

Aparición de aplicaciones desconocidas

Si aparecen apps que no recuerdas haber descargado, es un indicio claro de que tu teléfono podría estar comprometido. Algunas aplicaciones maliciosas se instalan sin permiso y pueden robar información personal o enviar mensajes sin tu conocimiento, lo que puede poner en riesgo tu seguridad y la de otras personas que tengas como contactos.

Mensajes y ventanas emergentes sospechosas

Los anuncios intrusivos, ventanas emergentes extrañas o mensajes que solicitan información confidencial son señales de que tu dispositivo no es seguro. Este tipo de comportamiento es típico de malware o adware que busca robar datos o infectar otros dispositivos.

Batería que se descarga muy rápido

Aunque el desgaste de la batería es normal con el tiempo, un consumo excesivo repentino puede indicar que aplicaciones maliciosas están ejecutándose constantemente en segundo plano, aumentando el riesgo de vulnerabilidad.

Problemas de conexión y actividad sospechosa

Si notas que tu teléfono se conecta a redes desconocidas sin tu consentimiento o que tus cuentas muestran actividad sospechosa, es posible que alguien esté accediendo a tu información de manera remota. Esto es una señal de que tu teléfono necesita revisión inmediata de un experto.

¿Cómo proteger tu teléfono?

Proteger tu teléfono es más fácil si adoptas hábitos simples pero efectivos:

Actualiza el sistema operativo y las aplicaciones regularmente.

Descarga apps solo desde tiendas oficiales como Google Play o App Store.

Instala un antivirus confiable y realiza escaneos periódicos.

Evita conectarte a redes Wi-Fi públicas sin protección.

Realiza copias de seguridad de tus datos importantes con frecuencia.

Es recomendable tener contraseñas seguras y otras herramientas de seguridad como la verificación en dos pasos. Crédito: TechAnimationStock | Shutterstock

¿Por qué no debes ignorar estas señales en tu teléfono?

Un teléfono inseguro no solo pone en riesgo tus datos personales, sino que también puede afectar tu seguridad financiera y tu privacidad digital. Detectar las señales a tiempo y tomar medidas preventivas ayuda a mantener tu información protegida y tu dispositivo funcionando de manera óptima.

Cuidar la seguridad de tu teléfono es esencial en un mundo cada vez más digitalizado. No esperes a tener problemas graves para actuar y trata de resolver el problema siguiendo estos consejos. Si crees que no puedes hacerlo, entonces debes llevarlo con un experto.

También te puede interesar

· Luz azul: ¿qué es y cómo te afecta?

· Pagos por la demanda de Apple llegan directamente a las cuentas bancarias de los clientes afectados

· Si usas Apple Pay ten mucho cuidado con estos métodos de estafa online