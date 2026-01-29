Luz azul: ¿qué es y cómo te afecta?

La luz azul es parte de nuestra vida diaria, aunque muchas personas no lo saben. Está presente en la luz del sol, pero también en pantallas de celulares, computadoras, televisores y luces LED. Su uso constante ha generado preguntas sobre sus efectos en la salud, especialmente en la vista y el descanso. En esta nota, te explicamos qué es y cómo puede afectar tu salud.

Si usas demasiado tu teléfono, es probable que termines sintiéndote más cansado durante el día. Crédito: Elena Shishkina | Shutterstock

¿Qué es la luz azul?

La luz azul es un tipo de luz visible con una longitud de onda corta y alta energía. Dentro del espectro de luz que percibe el ojo humano, es una de las más intensas. Durante el día, la luz azul natural ayuda a mantenernos despiertos, atentos y con buen estado de ánimo. El problema surge cuando la exposición se prolonga, sobre todo a través de dispositivos electrónicos.

¿Dónde estamos expuestos a la luz azul?

La principal fuente natural de luz azul es el sol. Sin embargo, en la vida cotidiana la mayor exposición proviene de pantallas digitales como teléfonos móviles, tablets, computadoras y televisores. También las bombillas LED y fluorescentes emiten este tipo de luz, lo que incrementa el contacto incluso dentro del hogar o en el trabajo.

¿Cómo afecta la luz azul a los ojos?

La exposición prolongada a la luz azul puede provocar fatiga visual digital. Entre los síntomas más comunes están el cansancio ocular, sequedad en los ojos, visión borrosa y dolores de cabeza. Pasar varias horas frente a una pantalla sin descansos aumenta estas molestias, especialmente en personas que trabajan o estudian en línea.

Aunque no existe consenso absoluto sobre si la luz azul causa daño permanente en la retina, los especialistas advierten que el exceso puede generar incomodidad y afectar la calidad visual a corto y mediano plazo.

Efectos de la luz azul en el sueño

Uno de los impactos más estudiados de la luz azul es su relación con el sueño. Este tipo de luz interfiere con la producción de melatonina, la hormona que regula el ciclo del sueño. Usar el celular o la computadora antes de dormir puede dificultar conciliar el sueño y reducir la calidad del descanso.

Por esta razón, muchos expertos recomiendan limitar el uso de pantallas al menos una hora antes de acostarse, especialmente en niños y adolescentes.

¿La luz azul afecta la salud mental?

La alteración del sueño causada por la exposición nocturna a la luz azul puede tener efectos indirectos en la salud mental. Dormir mal de forma constante se asocia con irritabilidad, dificultad para concentrarse y aumento del estrés. Aunque la luz azul no es la causa directa de estos problemas, sí puede contribuir cuando no se controla su uso.

¿Cómo reducir la exposición a la luz azul?

Existen medidas sencillas para disminuir el impacto de la luz azul sin dejar de usar la tecnología:

Activar el modo nocturno o filtro de luz azul en los dispositivos.

Ajustar el brillo de las pantallas según el entorno.

Hacer pausas frecuentes siguiendo la regla 20-20-20.

Evitar pantallas antes de dormir.

Usar lentes con filtro de luz azul si se trabaja muchas horas frente a pantallas.

La luz azul puede irritarte la vista. Siempre es recomendable descansar de las pantallas para evitarlo. Crédito: StockImageFactory.com | Shutterstock

¿Es necesario evitar completamente la luz azul?

No es necesario eliminarla por completo. La luz azul cumple funciones importantes durante el día, como regular el ritmo biológico y mejorar la atención. El enfoque está en el equilibrio y en reducir la exposición innecesaria, especialmente durante la noche.

