Las 3 razones más comunes por las que tu teléfono se calienta

¿Alguna vez has notado que tu teléfono se pone realmente caliente después de usarlo un rato? No eres el único, y aunque un poco de calor es algo normal, cuando el teléfono se vuelve demasiado caliente, puede ser señal de que algo no va bien. Aquí te contamos las tres razones más comunes por las que eso sucede.

Uso intensivo del procesador y aplicaciones pesadas: Cuando ejecutas juegos con gráficos exigentes, usas la cámara para grabar videos largos o tienes muchas aplicaciones abiertas al mismo tiempo, el procesador (CPU) y la tarjeta gráfica (GPU) trabajan a tope. Esto genera calor porque esos componentes consumen mucha energía y su funcionamiento genera fricción interna que eleva la temperatura. Aplicaciones con mala optimización o malware pueden aumentar aún más esta carga, haciendo que el teléfono se sobrecaliente sin una razón aparente.

Carga del teléfono y uso simultáneo: Una de las situaciones más comunes es usar el teléfono mientras se está cargando. La batería y el circuito de carga producen calor, y si a eso le sumas que estás usando el móvil para navegar, jugar o ver videos, la temperatura puede subir rápidamente. Además, la carga rápida o inalámbrica también genera más calor que la carga tradicional, por lo que si usas estas tecnologías en dispositivos sin buena disipación de calor, el problema se agrava.

Condiciones ambientales y protección física: No es raro que dejemos el teléfono debajo del sol o en un lugar caliente, como el coche, lo que hace que el dispositivo suba de temperatura sin siquiera estar en uso intenso. Además, algunas fundas o carcasas protectoras pueden atrapar el calor en lugar de disiparlo, especialmente si son gruesas o hechas de materiales aislantes. Esto limita la ventilación del dispositivo y provoca que el calor se acumule en el interior.

¿Cómo afecta el aumento de temperatura la batería del teléfono?

El calor es uno de los peores enemigos para las baterías modernas, hechas mayoritariamente de iones de litio. Aunque las baterías pueden funcionar en un rango de temperatura seguro (usualmente entre 0 y 40 grados Celsius), cuando se sobrepasa esta temperatura, ocurren varios efectos negativos.

Primero, el calor acelera la degradación química interna de la batería. En temperaturas altas, se descomponen los electrolitos y otros componentes, generando gases y aumentando la presión interna. Esto reduce la capacidad de la batería para almacenar energía y disminuirá el tiempo de uso entre cargas significativamente.

Además, cuando la batería se calienta mientras se carga o descarga, la vida útil se reduce a la mitad o incluso más rápido. Por ejemplo, cargar a 45 grados Celsius puede hacer que la batería envejezca mucho más rápido que a temperatura ambiente, provocando que tu teléfono necesite reemplazo de batería en menos tiempo. En casos extremos, el sobrecalentamiento puede incluso causar deformaciones, fugas, o daños irreparables que llevan a fallos críticos del dispositivo.

Finalmente, además del daño físico y químico, el software del teléfono puede limitar el rendimiento para evitar daños mayores. Eso significa que tu teléfono podría funcionar más lento o apagarse inesperadamente cuando la temperatura sube demasiado, en un intento por proteger la batería y el hardware.

Consejos prácticos para evitar el sobrecalentamiento y cuidar tu teléfono

Para que no tengas que lidiar con un teléfono constantemente caliente y alargar la vida de la batería, aquí van algunos consejos sencillos pero efectivos:

No uses aplicaciones pesadas por tiempo prolongado: Alterna entre actividades y cierra apps que no estés usando para que el procesador pueda descansar.



Evita usar el teléfono mientras se carga: Preferiblemente, carga el móvil cuando no lo vayas a usar para minimizar el calor generado.



No dejes el teléfono al sol o en lugares calientes: Eso incluye evitar el automóvil caliente o superficies donde se concentre el calor.



Eso incluye evitar el automóvil caliente o superficies donde se concentre el calor. Usa fundas que ayuden a disipar calor: Evita las que son muy gruesas o de materiales que retienen el calor y prefiere las que tienen ventilación o materiales transpirables.

Siguiendo estos consejos, reducirás el sobrecalentamiento de tu dispositivo, prolongarás la vida útil de la batería y evitarás que el rendimiento de tu teléfono se vea afectado por el calor excesivo. Recuerda que un teléfono que se calienta demasiado no solo incomoda al usarlo, sino que también acorta la vida de uno de sus componentes más costosos: la batería.

