Pagos por la demanda de Apple llegan directamente a las cuentas bancarias de los clientes afectados

Desde el pasado sábado, muchos clientes y usuarios de Apple han reportado que la compañía les está enviando depósitos directos a sus cuentas bancarias con montos que van desde los $8 a $40 dólares.

Los pagos forman parte de un acuerdo de aproximadamente $95 millones de dólares que la empresa tecnológica multinacional con sede principal en California tuvo que pagar tras la ola de acusaciones en su contra, en donde los clientes alegaban que el asistente de voz “Siri” los espiaba.

Los reclamos fueron presentados por los usuarios a mediados de mayo y principios de julio del año pasado, y según los clientes afectados varios de los dispositivos de Apple que tienen este sistema escuchaban conversaciones confidenciales violando la seguridad y privacidad de estos.

En la demanda también se sostiene que la compañía compartía dichas conversaciones con otras empresas como marcas de ropa, restaurantes, entre otros, los cuales presentaban anuncios y publicidad en el navegador web Safari y búsqueda de Apple.

Aunque, la compañía calificada como una de las más grandes del área tecnológica negó las acusaciones indicando que no cometió ninguna acción indebida o ilegal en contra de sus usuarios, terminó accediendo al acuerdo de indemnización.

En este sentido, los usuarios que presentaron su reclamo con su información bancaria están recibiendo depósitos con el asunto: “Lopez Voice Assistant” o “Lopez Voice Asst—Pagos”.

Según detalles del acuerdo los dispositivos que calificaron para el reclamo fueron: iPhone, iPad, Reloj de Apple, MacBook, iMac, HomePod, iPod touch y Apple TV, los cuales tendrán un límite de recompensa de $20 dólares por cada uno.

