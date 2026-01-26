AirTag 2: mejoras, precio y disponibilidad del dispositivo de rastreo estrella de Apple

Apple presentó este lunes la nueva generación del AirTag, su rastreador compacto para localizar objetos cotidianos como llaves, mochilas o equipaje, con una apuesta clara por mejorar lo que más importa en este tipo de accesorios: alcance, precisión y facilidad de ubicación.

La compañía asegura que el dispositivo ahora permite encontrar artículos con mayor rapidez gracias a un rendimiento ampliado de la búsqueda de precisión y a un rediseño interno que refuerza su presencia sonora cuando llega el momento de “hacerlo sonar”.

AirTag 2: más alcance y mejor “findability”

El gran salto de esta versión renovada está en cómo se localiza pues Apple incorporó su chip Ultra Wideband (UWB) de segunda generación, el mismo que está en la familia iPhone 17, iPhone Air y varios Apple Watch recientes. En la práctica, esto se traduce en que Precision Finding te guía desde hasta 50% más lejos que la generación anterior, usando feedback háptico, visual y audio para llevarte directo a tus llaves o tu mochila perdida.

Además, hay un upgrade clave para el día a día: un chip Bluetooth mejorado que amplía el rango en el que puedes ubicar objetos. Y por primera vez, Apple habilita Precision Finding desde el reloj: si tienes un Apple Watch Series 9 o posterior, o un Apple Watch Ultra 2 o posterior, puedes usar el reloj para encontrar tu AirTag (con watchOS 26.2.1).

Un detalle importante: Precision Finding (por UWB) no funciona en países o regiones donde la tecnología Ultra Wideband está restringida.

Altavoz 50% más fuerte y nuevo sonido

Si alguna vez tu AirTag quedó enterrado entre cojines del sofá o en el fondo de un bolso, esto te va a gustar: el nuevo diseño interno permite que el AirTag sea 50% más ruidoso que antes. Según Apple, ahora lo puedes escuchar desde hasta el doble de distancia comparado con la generación previa, y además trae un nuevo “chime” distintivo para identificarlo más fácil.

La combinación de más volumen con Precision Finding mejorado apunta directo a ese momento típico de “sé que está aquí pero no lo veo”. En otras palabras: menos tiempo dando vueltas por la casa y más tiempo saliendo por la puerta sin estrés.

Precio y disponibilidad

El nuevo AirTag cuesta $29 dólares la unidad y $99 dólares el pack de cuatro, igual que su antecesor, y mantiene el grabado personalizado gratis al comprar en apple.com o desde la app Apple Store. Desde hoy se puede ordenar en la app Apple Store, y llegará a tiendas Apple “más tarde esta semana”; también estará disponible en revendedores autorizados.

En software, hay letra pequeña: el nuevo AirTag requiere iPhone con iOS 26 o posterior, o iPad con iPadOS 26 o posterior, además de una Apple Account iniciada en iCloud (y algunas funciones dependen de tener Find My habilitado). Y si quieres la función de Precision Finding en Apple Watch, necesitas Series 9 o posterior o Ultra 2 o posterior, con watchOS 26.2.1.

Como mantiene el mismo formato, el nuevo AirTag es compatible con los accesorios existentes (por ejemplo, el llavero FineWoven), y Apple también destaca mejoras de sostenibilidad como 85% de plástico reciclado en el enclosure y empaques 100% basados en fibra. Si quieres completar el combo, el AirTag FineWoven Key Ring cuesta $35 dólaresy viene en colores como fox orange, midnight purple, navy, moss y black.

