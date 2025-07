Recuperar tu equipaje perdido será pan comido con la nueva función de los AirTags

Si eres de los que tiemblan cuando el equipaje no aparece en la cinta—¡respira! Ahora, gracias a la nueva función de AirTags, recuperar esa maleta perdida será muchísimo más fácil.

Apple acaba de lanzar una opción dentro de iOS 18.2 que permite compartir la ubicación de tu AirTag con la aerolínea, para que ellos también puedan seguir el rastro de tu equipaje. Lo mejor es que cuando recuperas tu maleta, el link se desactiva solo. En otras palabras, ningún seguimiento adicional, cero complicaciones.

Con la función Share Item Location (Compartir ubicación del objeto), al detectar que tu maleta tiene un AirTag, puedes generar un link desde la app Find My, y enviárselo directamente a la aerolínea. Esa URL muestra un mapa en tiempo real con la localización de tu maleta, y se renueva automáticamente en cuanto se detecte una señal nueva.

Acuerdos con American, Delta y United

Apple cerró acuerdos con tres gigantes de EE. UU.—American Airlines, Delta y United—para integrar esta función en sus sistemas de atención al cliente. Eso significa que ya no tienes que ingeniártelas para enviar el link; en lugar de eso, entras a la app de la aerolínea o usas su sitio web y pegas el link en el reporte de equipaje perdido. La aerolínea puede entonces seguir la ruta de tu maleta, entender dónde está y acelerarte el rastreo.

Esto es clave porque estas aerolíneas manejan toneladas de maletas cada día, especialmente en temporadas altas. Ahora, si tu maleta no llega, no dependes solamente de su sistema interno: la Red Find My entra en acción, gracias a miles de dispositivos Apple que detectan tu AirTag y reportan su ubicación.

Proceso más ágil y privado

Anteriormente, si tu maleta se perdía, seguías un protocolo tradicional: llenar formularios, esperar varias horas (o días) y cruzar dedos. Con los AirTags con capacidad de compartir ubicación, eso cambió radicalmente:

Puedes ver el mapa en tiempo real : la URL te muestra dónde está y la hora de la última ubicación.



: la URL te muestra dónde está y la hora de la última ubicación. Se detiene el seguimiento automáticamente cuando recuperas tu equipaje.



cuando recuperas tu equipaje. Y si dejas pasar una semana sin recuperarlo, el link caduca solo.



Todo esto sucede de forma privada, cifrada y anónima: ni Apple, ni la aerolínea, ni nadie más puede ver tu ubicación si tú no lo permites.

Además, no te preocupes por el ciclo de vida de la batería: el AirTag dura alrededor de un año con su pila CR2032, y si está baja, iOS te avisa. Y sí, aunque algunas baterías tienen recubrimiento de seguridad y no funcionan, con las recomendadas de Duracell ya no tendrás ese problema.

Con el respaldo de American, Delta y United, junto con otras aerolíneas como Air Canada y JetBlue que también están aprovechando esta funcionalidad, el panorama para los viajeros es otro. Imagínate: llegas a tu destino, tu maleta no sale en la cinta, pero abres tu iPhone, ves que sigue en el aeropuerto anterior, compartes el link con la aerolínea, ellos la recuperan y te la hacen llegar. Todo en horas. Así de sencillo.

Y lo mejor de todo: ya no te sentirás desamparado ante la pérdida de equipaje. La tecnología Apple está alineada con los procesos de las aerolíneas, el seguimiento es preciso y la privacidad, completa.

¿Qué implica para los viajeros?

Este avance no solo te ahorra estrés, sino que también le cambia la pinta al proceso de reclamación:

Más claro, más rápido. Nada de explicarlo por teléfono o confiar ciegamente en sistemas internos.



Nada de explicarlo por teléfono o confiar ciegamente en sistemas internos. Más control para ti. Si quieres cortar la ayuda, solo dejas de compartir el link.



Si quieres cortar la ayuda, solo dejas de compartir el link. Más confianza. Sabes que puedes seguir tu maleta hasta que la vuelvas a ver pisar la alfombra del aeropuerto.



Y esto es apenas el principio. Con Apple trabajando mano a mano con estas aerolíneas, no sería raro que pronto veamos una integración directa en sus apps: desde tu perfil de equipaje podrás activar el rastreo, compartirlo al vuelo y recibir notificaciones cuando aparezca.

Los AirTags ya no son solo “ese gadget para buscar llaves”: se convirtieron en un aliado indispensable para quienes manejan equipaje. Y ahora que Apple ha puesto la tecnología al servicio de los pasajeros, apoyada por tres grandes aerolíneas, encontrar tu maleta perdida será casi tan fácil como verla aparecer en la cinta.

