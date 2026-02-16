México bloqueará celulares no registrados: cómo vincular tu número a la CURP
El gobierno de México bloqueará líneas celulares que no estén vinculadas a la CURP antes del 30 de junio de 2026. Qué hacer para no perder tu número.
México puso en marcha un registro obligatorio de líneas celulares que obliga a vincular cada número activo (prepago y plan) a la CURP del titular antes del 30 de junio de 2026. A partir del 1 de julio, las compañías podrán suspender o bloquear los números que no estén registrados.
La medida impacta tanto a quienes viven en México como a millones de mexicanos en Estados Unidos que conservan una línea activa para banca, verificación por SMS o comunicación familiar.
Aquí te explicamos qué es la CURP, por qué es obligatoria y cómo hacer el trámite paso a paso.
- Qué es la CURP y por qué ahora es obligatoria
- Qué líneas deben registrarse
- Qué pasa si no registras tu número
- Cómo vincular tu número a la CURP paso a paso
- Qué deben hacer mexicanos en Estados Unidos
- Qué datos se entregan y qué preocupa
- Preguntas frecuentes: guía para sacarte las dudas
Qué es la CURP y por qué ahora es obligatoria
El Gobierno de México, bajo la presidencia de Claudia Sheinbaum, oficializó una medida que obliga a vincular todas las líneas de teléfono móvil (prepago y plan) a la CURP antes del 30 de junio de 2026.
La CURP (Clave Única de Registro de Población) es un código alfanumérico de 18 caracteres que identifica oficialmente a cada persona en México. Funciona como un número único de identidad y se utiliza para:
- Trámites gubernamentales.
- Servicios de salud.
- Educación.
- Declaraciones fiscales.
- Apertura de cuentas bancarias.
- Ahora también será obligatoria para mantener activa una línea celular.
El objetivo oficial del Gobierno es reducir delitos como la extorsión telefónica y el fraude, eliminando el uso de números anónimos.
Qué líneas deben registrarse
El registro aplica a:
- Líneas de prepago.
- Líneas de plan (pospago).
- SIM física y eSIM.
- Números activos aunque casi no se usen.
No importa si el número se usa solo para recibir mensajes de verificación bancaria: si está activo, debe vincularse a una CURP.
Qué pasa si no registras tu número
Si no completas el trámite antes del 30 de junio de 2026 la línea puede ser suspendida. Se bloquearán llamadas, datos y mensajes y solo podrían permitirse llamadas de emergencia.
Además, se perderá acceso a códigos SMS de autenticación.
Para quienes viven en EE. UU., esto puede afectar acceso a la banca mexicana, a las aplicaciones con doble verificación y al WhatsApp vinculado al número mexicano. También puedes quedar desconectado de servicios oficiales en México.
Cómo vincular tu número a la CURP paso a paso
El procedimiento depende del operador (Telcel, AT&T México, Movistar u otros), pero en general incluye estas opciones:
Registro en línea (la opción más práctica)
La mayoría de las compañías habilitaron:
- Portal web oficial
- Sección específica de registro de línea
- Subida digital de documentos
Normalmente necesitarás:
- CURP
- Identificación oficial vigente (INE o pasaporte)
- Número celular a registrar
- Confirmación vía SMS
Es clave ingresar únicamente al sitio oficial del operador para evitar fraudes.
Registro desde la aplicación del operador
Algunas empresas permiten:
- Actualizar datos desde su app
- Subir fotografía del documento
- Validar identidad digitalmente
Esta opción requiere que el número esté activo para recibir el código de verificación.
Registro presencial en México
Si el registro digital no funciona, también puede hacerse en:
- Centros de atención a clientes
- Presentando identificación oficial
- Proporcionando CURP
Para quienes viven en Estados Unidos, esta alternativa aplica si viajan a México.
Qué deben hacer mexicanos en Estados Unidos
Si resides en EE. UU. pero conservas un número mexicano, verifica que tu línea siga activa. Confirma que tengas tu CURP actualizada ingresando al sitio oficial de tu operador.
Completa el registro lo antes posible y guarda comprobante del trámite. No conviene esperar a los últimos días de junio, ya que podría haber saturación en plataformas.
Qué datos se entregan y qué preocupa
El registro vincula número de teléfono, CURP, identificación oficial y datos del titular. Por eso la medida generó debate en México por temas de privacidad y protección de datos, ya que en el pasado existió un padrón similar que fue anulado por la Suprema Corte.
Sin embargo, el registro actual ya está en vigor y las compañías están obligadas a cumplirlo.
Preguntas frecuentes: guía para sacarte las dudas
- ¿Necesito estar en México para hacerlo? No necesariamente. Muchos operadores permiten el trámite en línea.
- ¿Qué pasa si mi línea ya fue suspendida? Deberás completar el registro y contactar al operador para reactivarla.
- ¿Aplica para líneas empresariales? Sí, aunque pueden requerir documentación adicional.
La clave: no esperar
Si usas tu número mexicano para trámites, banca o seguridad digital, lo más recomendable es registrarlo antes del 30 de junio de 2026 para evitar bloqueos.
La medida marca un cambio importante en la regulación de telecomunicaciones en México y afecta directamente a millones de usuarios dentro y fuera del país.
