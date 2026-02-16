México bloqueará celulares no registrados: cómo vincular tu número a la CURP

México puso en marcha un registro obligatorio de líneas celulares que obliga a vincular cada número activo (prepago y plan) a la CURP del titular antes del 30 de junio de 2026. A partir del 1 de julio, las compañías podrán suspender o bloquear los números que no estén registrados.

La medida impacta tanto a quienes viven en México como a millones de mexicanos en Estados Unidos que conservan una línea activa para banca, verificación por SMS o comunicación familiar.

Aquí te explicamos qué es la CURP, por qué es obligatoria y cómo hacer el trámite paso a paso.

Qué es la CURP y por qué ahora es obligatoria

El Gobierno de México, bajo la presidencia de Claudia Sheinbaum, oficializó una medida que obliga a vincular todas las líneas de teléfono móvil (prepago y plan) a la CURP antes del 30 de junio de 2026.

La CURP (Clave Única de Registro de Población) es un código alfanumérico de 18 caracteres que identifica oficialmente a cada persona en México. Funciona como un número único de identidad y se utiliza para:

Trámites gubernamentales.

Servicios de salud.

Educación.

Declaraciones fiscales.

Apertura de cuentas bancarias.

Ahora también será obligatoria para mantener activa una línea celular.

El objetivo oficial del Gobierno es reducir delitos como la extorsión telefónica y el fraude, eliminando el uso de números anónimos.

Qué líneas deben registrarse

El registro aplica a:

Líneas de prepago.

Líneas de plan (pospago).

SIM física y eSIM.

Números activos aunque casi no se usen.

No importa si el número se usa solo para recibir mensajes de verificación bancaria: si está activo, debe vincularse a una CURP.

Usuarios en México deben vincular su línea celular a la CURP antes del 30 de junio de 2026 para evitar el bloqueo del servicio. Debes hacerlo para mantener tu número. Crédito: Imagen generada con IA para ilustración editorial | Impremedia

Qué pasa si no registras tu número

Si no completas el trámite antes del 30 de junio de 2026 la línea puede ser suspendida. Se bloquearán llamadas, datos y mensajes y solo podrían permitirse llamadas de emergencia.

Además, se perderá acceso a códigos SMS de autenticación.

Para quienes viven en EE. UU., esto puede afectar acceso a la banca mexicana, a las aplicaciones con doble verificación y al WhatsApp vinculado al número mexicano. También puedes quedar desconectado de servicios oficiales en México.

Cómo vincular tu número a la CURP paso a paso

El procedimiento depende del operador (Telcel, AT&T México, Movistar u otros), pero en general incluye estas opciones:

Registro en línea (la opción más práctica)

La mayoría de las compañías habilitaron:

Portal web oficial

Sección específica de registro de línea

Subida digital de documentos

Normalmente necesitarás:

CURP

Identificación oficial vigente (INE o pasaporte)

Número celular a registrar

Confirmación vía SMS

Es clave ingresar únicamente al sitio oficial del operador para evitar fraudes.

Registro desde la aplicación del operador

Algunas empresas permiten:

Actualizar datos desde su app

Subir fotografía del documento

Validar identidad digitalmente

Esta opción requiere que el número esté activo para recibir el código de verificación.

CURP obligatorio: es clave realizar la vinculación para evitar el bloqueo de líneas 2026. Los mexicanos en Estados Unidos deben hacerlo también. Crédito: TechAnimationStock | Shutterstock

Registro presencial en México

Si el registro digital no funciona, también puede hacerse en:

Centros de atención a clientes

Presentando identificación oficial

Proporcionando CURP

Para quienes viven en Estados Unidos, esta alternativa aplica si viajan a México.

Qué deben hacer mexicanos en Estados Unidos

Si resides en EE. UU. pero conservas un número mexicano, verifica que tu línea siga activa. Confirma que tengas tu CURP actualizada ingresando al sitio oficial de tu operador.

Completa el registro lo antes posible y guarda comprobante del trámite. No conviene esperar a los últimos días de junio, ya que podría haber saturación en plataformas.

Qué datos se entregan y qué preocupa

El registro vincula número de teléfono, CURP, identificación oficial y datos del titular. Por eso la medida generó debate en México por temas de privacidad y protección de datos, ya que en el pasado existió un padrón similar que fue anulado por la Suprema Corte.

Sin embargo, el registro actual ya está en vigor y las compañías están obligadas a cumplirlo.

Preguntas frecuentes: guía para sacarte las dudas

¿Necesito estar en México para hacerlo? No necesariamente. Muchos operadores permiten el trámite en línea.

¿Qué pasa si mi línea ya fue suspendida? Deberás completar el registro y contactar al operador para reactivarla.

¿Aplica para líneas empresariales? Sí, aunque pueden requerir documentación adicional.

La clave: no esperar

Si usas tu número mexicano para trámites, banca o seguridad digital, lo más recomendable es registrarlo antes del 30 de junio de 2026 para evitar bloqueos.

La medida marca un cambio importante en la regulación de telecomunicaciones en México y afecta directamente a millones de usuarios dentro y fuera del país.

Esquema visual de tarjetas de crédito, BNPL y financiamiento en tiendas para pagar compras en cuotas en EE. UU. Crédito: Imagen desarrollada con AI | Impremedia

Seguir leyendo:

Pagar en meses en Estados Unidos: tarjetas y apps que sí funcionan en 2026

Qué necesitas para tener membresía en Costco: requisitos, precios y beneficios 2026

T-Mobile presenta “Live Translation”: llamadas con traducción en tiempo real gracias a la IA