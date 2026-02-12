T-Mobile presenta “Live Translation”: llamadas con traducción en tiempo real gracias a la IA

T-Mobile presentó una nueva función que podría cambiar la forma en que nos comunicamos por teléfono. Se trata de “Live Translation”, una herramienta de traducción en tiempo real impulsada por inteligencia artificial, que promete derribar las barreras del idioma directamente desde su red 5G.

Lo más llamativo es que no requiere apps, descargas ni nuevos dispositivos, todo el proceso ocurre dentro de la red misma. En otras palabras, si estás en la red de T-Mobile —o hablas con alguien que lo esté—, la traducción simplemente funciona al instante.

Actualmente, la función está en fase beta, y los clientes pospago elegibles pueden registrarse ya para probarla. T-Mobile asegura que su sistema podrá traducir más de 50 idiomas, tanto en llamadas nacionales como internacionales, ofreciendo una experiencia fluida que se siente prácticamente “natural”.

IA integrada en la red: la próxima gran frontera de la telefonía

Con este lanzamiento, T-Mobile se convierte en el primer operador del mundo en integrar una plataforma de IA en tiempo real directamente en su infraestructura de red inalámbrica.

Según explicó Srini Gopalan, CEO de T-Mobile, una de las mayores barreras para los usuarios sigue siendo algo tan básico como poder entenderse. Y tiene sentido pues alrededor de 60 millones de estadounidenses viven en hogares multilingües, lo que complica las conversaciones entre familiares, amigos o incluso en contextos de trabajo.

La compañía asegura que su infraestructura, desarrollada durante años, le permite ofrecer IA a gran escala, sin sacrificar velocidad ni privacidad.

Cómo registrarte en la beta de Live Translation

Por ahora, Live Translation está disponible en versión beta, lo que significa que T-Mobile está ajustando los algoritmos y ampliando gradualmente la función antes de su lanzamiento comercial oficial.

Los clientes interesados pueden registrarse desde hoy mismo en el sitio web oficial de T-Mobile, siempre que sean usuarios pospago elegibles. Una vez aceptados en el programa, basta con marcar 87 para comenzar una llamada con traducción activa en más de 50 idiomas.

Durante la fase beta, el servicio será completamente gratuito, lo que permite a los usuarios probarlo en llamadas reales —con amigos, familiares o incluso clientes— y compartir su retroalimentación. Esta etapa será clave para pulir la experiencia antes del despliegue masivo previsto para más adelante este año.

Una de las ventajas más notables es su versatilidad: funciona desde cualquier tipo de teléfono, desde modelos antiguos hasta los smartphones más recientes. La única condición es que al menos uno de los participantes esté en la red de T-Mobile para que la IA pueda desplegar la traducción.

La integración de la IA directamente en la red abre un abanico enorme de posibilidades, desde llamadas más accesibles hasta servicios inteligentes que entienden el contexto y las necesidades del usuario. Y si todo sale como se proyecta, 2026 podría ser el año en que las redes móviles se vuelvan realmente “inteligentes”.

