T-Mobile te ayuda a mantenerte conectado en el 2026

Si quieres mantenerte conectado con toda la confianza del mundo para el año 2026, con una compañía telefónica que te ofrezca un mayor rendimiento y acceso a experiencias inmersivas de entretenimiento y deportes, T-Mobile y su red 5G es lo que necesitas.

Además, la app T-Life, contiene todo lo que necesitas para administrar tus cuentas y más.

Desde allí puedes pagar facturas, controlar el uso, administrar planes y mantenerte informado de los descuentos y regalos exclusivos semanales de T-Mobile Tuesdays. También puedes administrar el Internet residencial de T-Mobile y otros dispositivos conectados a tu cuenta.

Y ahora, a través de T-Life cambiarte a T-Mobile es más sencillo. En solo 15 minutos, de manera rápida y transparente, puedes hacer la transición con ayuda de nuevas herramientas basadas en la IA como Easy Switch, recién lanzada en versión beta. Esta función identifica y recomienda los mejores planes y te muestra los ahorros y beneficios generales que otros proveedores no incluyen.

Además, te puedes cambiar sin la presión de elegir un nuevo dispositivo en ese

momento. T-Mobile te da hasta 90 días para elegir un nuevo smartphone cuando estés listo ya sea que esperes el lanzamiento de un nuevo smartphone o prefieras no tener que obtener teléfonos nuevos para toda la familia al mismo tiempo.

Otra buena noticia es que al ordenar un nuevo dispositivo por medio de la app T-Life, podrás recibirlo el mismo día gracias a DoorDash Drive. Esta nueva opción de entrega solo está disponible en ciertas tiendas T-Mobile a lo largo del país, pero pronto expandirá a más.

Aquellos tiempos de esperar días para obtener tu nuevo teléfono y accesorios más modernos, se acabaron.

De verdad que cambiar de proveedor de telefonía móvil es considerado por más del 65% de los

estadounidenses un fastidio porqué implica comparar planes, buscar promociones y navegar por un proceso confuso que puede llevar horas. La presión de conseguir un teléfono nuevo al cambiar puede ser abrumadora, y recibirlo puede llevar días.

Por eso muchos, se quedan con planes obsoletos y costosos, cuando podrían ahorrar (hasta un 20 % en comparación con las otras grandes compañías al obtener beneficios integrados que ellos no incluyen) y obtener una mejor relación calidad-precio, todo gracias a la mejor red del país.

“Convertirse en un nuevo cliente no debería ser molestia. Todos los años, más de 34 millones de habitantes de Estados Unidos cambian de proveedor. Pierden más de tres horas (en promedio) en un proceso anticuado, confuso y complicado”, declaró Srini Gopalan, director ejecutivo de T-Mobile.

“Es una locura que hoy en día se pueda hacer casi cualquier cosa con solo unos toques en el teléfono, excepto obtener servicio móvil. En T-Mobile, aplicamos la mejor tecnología para llevar el cambio al siglo XXI. Cualquier persona puede obtener un servicio excelente a un precio increíble y una mejor experiencia en tan solo 15 minutos, todo en la mejor red del país”.

Y eso no es todo. Por si no lo sabías, desde el primer día, todos los miembros de T-Mobile disfrutan de Magenta Status, dando acceso a eventos exclusivos. El mejor paquete de streaming, que incluye Netflix y Hulu gratis (con el plan Experience Beyond), Wifi gratuito a bordo la mayoría de aerolíneas nacionales, ofertas y regalos semanales a través de T-Mobile Tuesdays y opciones flexibles de pago en línea y vía T-Life para Android y iPhone!

¡Así que esta temporada de fiestas, no dejes de visitar T-Mobile! Te sorprenderás con todas las ofertas que tiene para ti, para hacerte la comunicación con tus seres queridos más efectiva. No dejes pasar estas promociones.

