3 funciones del celular que nunca usas y están acabando tu batería

Si tu celular no llega al final del día con carga, el problema probablemente no es la batería en sí. Hay funciones que vienen activadas de fábrica, que casi nadie usa, y que están corriendo en segundo plano todo el tiempo. Desactivarlas puede sumar entre una y tres horas extra de autonomía sin instalar nada.

1. El GPS en segundo plano consume batería sin que lo notes

La ubicación en segundo plano es una de las funciones más agresivas con la batería, y la mayoría de usuarios no sabe que docenas de apps la tienen activada aunque nunca las abran. Redes sociales, apps de compras, juegos y hasta algunas calculadoras piden acceso a tu ubicación de forma permanente.

Lo que esto significa es que tu GPS está encendido casi siempre, triangulando señal y reportando dónde estás aunque el teléfono esté en tu bolsillo.

La solución es simple:

En Android: ve a Ajustes → Privacidad → Permisos de ubicación y cambia cada app a “Solo mientras se usa” o directamente “Denegar”.

En iPhone: Ajustes → Privacidad y seguridad → Localización → revisa cada app y selecciona “Al usar la app”.

Solo este cambio puede reducir el consumo de batería hasta un 15%, según datos recopilados por analistas de Android Authority con dispositivos de gama media.

2. La actualización de apps en segundo plano es batería tirada a la basura

¿Sabías que tus apps siguen trabajando aunque no las estés usando? La función actualización en segundo plano permite que apps como Instagram, Gmail o los titulares de noticias descarguen contenido nuevo constantemente, incluso cuando el teléfono está bloqueado.

En la mayoría de los casos, esa información se actualiza igual de rápido cuando abres la app manualmente. No necesitas que esté corriendo en paralelo todo el tiempo.

Para desactivarla:

En Android: Ajustes → Apps → selecciona la app → Datos de fondo o “Permitir uso de datos en segundo plano” y desactívalo para las apps que no sean críticas.

En iPhone: Ajustes → General → Actualización en segundo plano → ponlo en “Desactivado” o limítalo solo a Wi-Fi.

Lo que vemos aquí es una función pensada para la comodidad que termina siendo un drenaje silencioso. Desactivarla en 10 apps puede extender tu batería entre 30 y 60 minutos diarios.

3. El “Siempre encendido” y el brillo adaptativo te cuestan más de lo que crees

Las pantallas modernas, especialmente las AMOLED, tienen una función llamada Always On Display que muestra la hora, notificaciones y estado del teléfono incluso cuando está en reposo. Bonito, sí. Necesario, no tanto.

Según fabricantes como Samsung y Google, esta función puede consumir entre un 5% y un 8% adicional de batería por día. No parece mucho, pero es energía pura desperdiciada mientras el teléfono está sobre tu escritorio sin que lo mires.

Además, el brillo adaptativo mal calibrado —que sube el brillo innecesariamente en interiores— es otro culpable silencioso. Considera bajar el brillo manualmente al 40-50% en ambientes cerrados y reservar el adaptativo para exteriores.

Para desactivar el Always On Display:

Samsung: Ajustes → Pantalla de bloqueo → Always On Display → Desactivar.

Google Pixel: Ajustes → Pantalla → Pantalla de bloqueo → Desactivar pantalla siempre activa.

iPhone (Dynamic Island): Ajustes → Pantalla y brillo → Pantalla en reposo → Desactivar.

¿Cuáles son las funciones que más consumen batería en un celular?

La ubicación en segundo plano, el refresco de apps en segundo plano y la pantalla Always On Display son las tres funciones que más batería consumen de forma silenciosa. Vienen activadas por defecto y la mayoría de usuarios nunca las revisa.

¿Desactivar estas funciones afecta el rendimiento del celular?

No de forma perceptible. Las apps se siguen actualizando cuando las abres, la ubicación sigue funcionando cuando la necesitas, y la pantalla sigue mostrando información cuando la miras. Solo dejan de hacerlo cuando no los estás usando activamente.

¿Cuánta batería puedo ahorrar desactivando estas funciones?

Dependiendo del modelo y hábitos de uso, puedes ganar entre una y tres horas adicionales de autonomía por día. Los cambios más impactantes son la ubicación en segundo plano y el Always On Display.

Si ya probaste estos ajustes, cuéntanos en los comentarios cuánto mejoró tu batería. Y si quieres ir más lejos, tenemos una guía completa sobre cómo calibrar la batería de tu celular sin perder rendimiento.

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