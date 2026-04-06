Tu teléfono pierde batería mientras duermes y TikTok tiene mucho que ver

¿Te ha pasado que antes de apagar la luz revisas tu celular y tiene un 80% de batería, pero cuando suena la alarma al día siguiente el teléfono está en 20% o directamente apagado? No es magia negra ni tu batería está fallando. El verdadero problema está en las apps que siguen trabajando mientras tú descansas, y una de las principales culpables tiene nombre y apellido: TikTok.

Este fenómeno es más común de lo que crees. Millones de usuarios en todo el mundo se despiertan cada mañana con ese susto de ver el indicador de batería en números alarmantes, sin entender qué pasó durante la noche. La respuesta está en algo que ocurre de forma silenciosa en el interior de tu dispositivo: la actividad en segundo plano.

Qué son las apps en segundo plano y por qué devoran tu batería

Cuando cierras una aplicación deslizando el dedo, muchas veces crees que la estás apagando del todo. Pero en realidad, la mayoría de las apps simplemente se quedan “pausadas” o siguen ejecutándose de forma invisible para actualizar contenido, sincronizar datos, revisar notificaciones o rastrear tu ubicación.

Este comportamiento, técnicamente llamado background refresh, fue diseñado para que las apps estén listas cuando las vuelves a abrir. El problema es que ese proceso consume CPU, RAM y conexión de datos de forma continua, y eso se traduce directamente en consumo de batería.

Según análisis recientes, las aplicaciones que más batería consumen en segundo plano son principalmente las redes sociales y las plataformas de mensajería: Instagram, TikTok, WhatsApp y X lideran los rankings de consumo energético porque necesitan mantenerse activas incluso cuando no están abiertas en primer plano. A estas se suman apps de mapas como Google Maps o Waze (que usan GPS intensivamente), plataformas de streaming como YouTube o Netflix, y también apps de almacenamiento en la nube como Google Drive o Dropbox, que sincronizan archivos constantemente.

Lo más preocupante es que todo este proceso ocurre mientras tú duermes tranquilamente, sin que te des cuenta de absolutamente nada.

Por qué TikTok es uno de los peores vampiros energéticos de tu celular

TikTok no es simplemente una app que consumes activamente. Es una plataforma diseñada para mantener al procesador de tu teléfono trabajando a full incluso cuando la cierras o te quedas dormido viendo videos. Esto se debe a dos funciones que vienen activadas por defecto: la Reproducción Automática Continua y el Refresco en Segundo Plano.

Si te quedas dormido con TikTok abierto (algo que le pasa a muchísima gente), la app sigue cargando y reproduciendo videos en bucle infinito, procesando algoritmos de inteligencia artificial y consumiendo datos sin parar, incluso si la pantalla se bloquea. El resultado es devastador para la batería:

Y no se trata solo de quedarte sin carga para el día siguiente. Mantener el procesador en un estado de alto consumo durante horas mientras cargas el teléfono acelera la degradación química de la batería, acortando su vida útil de forma progresiva. En otras palabras, TikTok no solo roba tu carga nocturna, sino que a largo plazo daña la salud general de tu batería.

Además, según datos técnicos, si tienes activada la Actualización en Segundo Plano, TikTok descarga nuevo contenido de tu página “Para Ti” incluso cuando la app está completamente cerrada, usando entre 50 y 150 MB diarios de datos en ese proceso. Todo esto mientras tú duermes.

Cómo proteger tu batería por las noches en 3 pasos concretos

La buena noticia es que esto tiene solución, y es más sencilla de lo que parece. Aquí van los pasos más efectivos para que tu teléfono amanezca con buena carga:

Desactiva el Refresco en Segundo Plano para TikTok: En iPhone ve a Ajustes → General → Actualización en segundo plano y desactívalo para TikTok. En Android entra a Ajustes → Apps → TikTok → Datos móviles y desactiva el uso en segundo plano. Con esto evitas que la app “despierte” al procesador innecesariamente durante la noche. Cierra la app por completo antes de dormir: Deslizar hacia arriba para quitar TikTok de la multitarea es el paso más simple y más ignorado. Dejarla en la bandeja de aplicaciones recientes es literalmente dejar la puerta abierta al consumo energético. Acostúmbrate a cerrarla completamente antes de poner el teléfono en la mesita. Activa el modo de ahorro de energía nocturno: Tanto Android como iOS tienen modos de ahorro energético que limitan automáticamente la actividad en segundo plano de todas las apps. Marcas como Samsung o Xiaomi también incluyen herramientas propias en sus ajustes de batería para hibernar aplicaciones que consumen recursos sin necesidad. Actívalos antes de dormir y notarás la diferencia desde la primera mañana.

La realidad es que tu celular no debería perder más del 5% de batería durante una noche completa en reposo. Si estás viendo números mucho más altos cada mañana, ya sabes dónde buscar el problema. No es tu batería, no es tu cargador. Son esas apps que nunca realmente duermen.

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